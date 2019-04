Julian Hoyer (NOK)

Bremen/Zlin. Julian Hoyer hat‘s geschafft. Der Nachwuchsvolleyballer aus Bremen gehört zum Aufgebot der U 18-Nationalmannschaft, die ab Sonnabend die deutschen Farben bei der Europameisterschaft im tschechischen Zlin vertritt. Bereits bei der EM-Qualifikation in Kienbaum war Hoyer eine feste Größe im Team von Bundestrainer Matus Kalny. Dort hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) als bester Gruppenzweiter hinter Belgien das EM-Ticket gelöst. „Ich habe zwar während der Vorbereitung immer an eine Nominierung geglaubt, sicher sein konnte ich mir aber nicht“, sagt der 16-Jährige, der seine sportlichen Wurzeln bei Bremen 1860 hat. Seit dem vergangenen Sommer lebt der Außenangreifer in einem Sportinternat in Berlin und trainiert am DVV-Bundesstützpunkt beim VC Olympia, für den er im Regionalligateam auf Punktejagd geht.

Fast drei Wochen lang hatte sich der zunächst 15 Akteure umfassende Kader in Kienbaum intensiv auf diese Titelkämpfe vorbereitet und dabei auch mehrere Testspiele gegen EM-Ausrichter Tschechien und Co-Gastgeber Slowakei bestritten. Dann wurde es spannend: Ostersonnabend gab Bundestrainer Kalny seinen Zwölfer-Kader bekannt, drei Akteure – darunter eben auch noch ein Außenangreifer – mussten die Heimreise antreten. „Kurz und schmerzlos“ sei die Nominierung verlaufen, und der Name Julian Hoyer war nicht unter den Aussortierten.

„Eine EM zu spielen, ist jetzt noch mal ein anderes Level, für mich ist das ein echtes Highlight“, sagt Hoyer. Er fühle sich gut integriert im Kader der Jugend-Nationalmannschaft, zudem kenne er viele Teamgefährten bereits aus dem Berliner Stützpunkt. Ohnehin habe ihm die Zeit in Berlin bereits viel gebracht, „ich habe mich dort sportlich noch einmal weiterentwickelt“, sagt der 1,93 Meter große Angreifer. Für sein erstes großes Turnier hat sich der Bremer nun auch ein großes Ziel gesetzt. „Ich persönlich möchte das Halbfinale erreichen“, sagt Hoyer – und ergänzt zuversichtlich: „Wir können das auch schaffen, wenn wir alles geben.“

Zwölf Teams sind bei dieser EM insgesamt dabei, je sechs spielen in einer Vorrundengruppe. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe ziehen in das Halbfinale ein, das wie alle K.-o.-Spiele ebenfalls in Zlin ausgetragen wird. Die Teams auf den Rängen drei und vier spielen untereinander die weiteren Platzierungen und überdies noch zwei Tickets für die Weltmeisterschaft 2018 aus, für die es keine eigene Qualifikation geben wird.

Die Auswahl des DVV muss sich in der Gruppe A ab Sonnabend zunächst mit Bulgarien, Weißrussland und der Türkei auseinandersetzen, nach einem spielfreien Tag treffen Hoyer und Co. dann noch auf Griechenland und Tschechien. „Es ist eine sehr ausgeglichene Gruppe, in der alles passieren kann; es gibt keine Außenseiter“, sagt Bundestrainer Kalny. Gymnasialschüler Julian Hoyer (10. Jahrgang) sieht es ähnlich: „Wir haben eine harte Gruppe, vor allem die ersten drei Spiele werden schwer.“ Deshalb müsse man sich voll auf das Sportliche fokussieren, „um unsere Leistung abzurufen“.