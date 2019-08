Lennard Kämna fährt künftig für das Team Bora Hansgrohe. (Jörg Carstensen)

Die Insider hatten es schon länger vermutet, jetzt gibt es die offizielle Bestätigung: Der Bremer Radsportler Lennard Kämna verlässt seinen Rennstall Sunweb und schließt sich Bora Hansgrohe an. Der 22-jährige, der bei seiner Premiere bei der Tour de France einen starken 40. Platz belegte, unterschrieb beim Raublinger Rennstall von Ralph Denk einen Zweijahresvertrag. „Lennard ist unbestritten ein großes Talent und war mit Sicherheit bei einigen Teams auf der Wunschliste. Umso mehr freue ich mich, dass er sich für uns entschieden hat“, erklärte Denk in einer ersten Erklärung. Und auch Kämna, in Fischerhude aufgewachsen, ist zufrieden mit seiner Entscheidung. „Ich denke, es war an der Zeit für mich, den nächsten Schritt zu gehen. Die Entscheidung, zu Bora Hansgrohe zu wechseln, fühlt sich im Moment sehr gut an“, erklärte Kämna. Das Umfeld sei extrem professionell und biete ihm optimale Entwicklungsmöglichkeiten. Kämna weiter: „Wenn man sich ansieht, wie breit Bora Hansgrohe mit jungen Fahrern in die Spitze vorgedrungen ist, kann man nur sagen: Dort wird vieles richtig gemacht.“ Mit Emanuel Buchmann steht dort auch der Viertplatzierte der Tour unter Vertrag.