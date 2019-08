Lennard Kämna fährt nur noch bis zum Jahresende im Sunweb-Trikot. (ROTH-FOTO)

Wer die Aussagen von Lennard Kämna zu seiner sportlichen Zukunft zuletzt etwas genauer gelesen hatte, dürfte von der Mitteilung nicht mehr überrascht gewesen sein. Der 22-jährige Bremer wird ab 2020 für den deutschen Rennstall Bora-Hansgrohe an den Start gehen und versuchen, dort die nächste große Stufe seiner Karriere zu erklimmen. So jedenfalls drückte Kämna es aus. „Es war an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen“, erklärte er seinen Wechsel von Sunweb zu Bora-Hansgrohe. Er hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben und wird mit offenen Armen empfangen. „Lennard ist unbestritten ein großes Talent und war mit Sicherheit bei einigen Teams auf der Wunschliste“, sagte Ralph Denk, der Macher des neuen Kämna-­Rennstalls. „Umso mehr freue ich mich, dass er sich für uns entschieden hat“.

Trennung von Sunweb deutete sich an

Denk war es auch, der schon vor vier Wochen das Rennen um das Megatalent im Radsport eröffnete. „Wir würden ja einen schlechten Job machen, wenn wir uns nicht mit ihm befassen würden“, ließ er sich zitieren. Denn Kämna war nach seiner starken Premiere bei der Tour de France, die er als zweitbester Deutscher hinter Emanuel Buchmann auf Platz 40 beendete, plötzlich heiß begehrt – zumal sein Vertrag bei Sunweb auch noch am Jahresende ausläuft. Auf die Frage, wie groß seine Dankbarkeit für seinen Arbeitgeber sei, der ihm 2018 bei einer Auszeit beiseitestand, sagte Kämna jüngst im WESER-KURIER: „Ich bin Sunweb sehr dankbar dafür, keine Frage, aber man muss auch immer hinterfragen, wieso es dazu gekommen ist. Ich möchte das auch nicht zu hoch hängen. Sunweb hat mir die Zeit gegeben, was sehr aufrichtig war, aber es kann nicht der Entscheider für die Zukunft sein.“ Schon da deutete sich die Trennung an.

Jetzt also Bora-Hansgrohe. Das Team, 2009 unter dem Namen Netapp vom früheren Radrennfahrer Ralph Denk gegründet, genießt in der Radsportszene einen sehr guten Ruf. Star des Rennstalls ist Emanuel Buchmann, der bei der Tour de France auf einen sensationellen vierten Platz fuhr. Welche Rolle Kämna genau zuteilwird bei seinem neuen Arbeitgeber, ist zumindest offiziell noch nicht geklärt. Radsport-Experten sehen den Bremer zunächst als Helfer Buchmanns, der bei einwöchigen Rundfahrten aber auch seine Freiheiten bekommen könnte. So ähnlich hatte auch Kämna seine Wunschlösung beschrieben. „Es ist für mich nicht entscheidend, dass ich sieben Leute habe, die alles für mich geben. Wenn man mir mal freie Hand gewährt, reicht das schon aus.“ Dieser Wunsch wird ihm bei Bora-Hansgrohe offenbar erfüllt.

Denk verspricht, Kämna behutsam aufzubauen – so wie man es auch schon bei Emanuel Buchmann und Pascal Ackermann gemacht habe. „Wohin die Reise mit ihm geht, werden wir die nächsten Jahre sehen. Lennard wird seine Chancen bekommen, wir werden sicher nichts überstürzen“, kündigte er an.

Jakst zeigt Verständnis

Kämna selbst geht die neue Aufgabe mit sehr viel Vorfreude an. Die Entscheidung, zu Bora-­Hansgrohe zu wechseln, fühlt sich im Moment sehr gut an“, erklärte er am Mittwoch in einem offiziellen Statement. Das Umfeld sei extrem professionell und biete ihm die optimalen Entwicklungsmöglichkeiten. Dass seine Entscheidung ihn weiter voranbringen wird, bezweifelt Kämna nicht. „Wenn man sich ansieht, wie breit Bora-Hansgrohe mit jungen Fahrern in die Spitze vorgedrungen ist, kann man nur sagen: Dort wird vieles richtig gemacht.“

Der Bremer verlässt Sunweb ohne Ärger. „Die Jahre bei Team Sunweb waren unglaublich wertvoll und ich bin dem Team sehr dankbar dafür, mich in die WorldTour geholt zu haben“, sagte der 22-Jährige. Doch für den nächsten Schritt auf der Karriereleiter bietet ihm der Rennstall in Oberbayern offenbar die besseren Möglichkeiten.

Der ehemalige Bremer Tour-Fahrer Hans-Peter Jakst, der Kämna seit vielen Jahren kennt, kann die Entscheidung verstehen. „Bei Bora-Hansgrohe kommt Lennard eindeutig in eine bessere Mannschaft und wird sicher auch besseres Geld verdienen. Die Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, sind beim neuen Rennstall besser.“ Für Sunweb ist Kämna bis zum Jahresende aktiv, am Wochenende fährt er in Hamburg die Cyclassics.

