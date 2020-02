Neues Outfit, alte Leistung: Der Bremer Lennard Kämna überzeugte bei seinem ersten Auftritt für Bora Hansgrohe bei der Mallorca Challenge und knüpft an seine Form aus dem vergangenen Jahr an. (dpa/CLARA MARGAIS)

Das grün-schwarz-weiße Trikot von Bora Hansgrohe wirkt noch etwas ungewohnt, aber das ist eigentlich auch der einzige Unterschied zur vergangenen Saison. Denn Lennard Kämna macht 2020 offenbar dort weiter, wo er 2019 aufgehört hat: Der Bremer Radprofi fährt in der Weltspitze des Radsports mit. Für seinen neuen Arbeitgeber, zu dem er nach drei Jahren bei Sunweb zu Beginn des Jahres gewechselt war, hat Kämna jedenfalls einen ganz starken Einstand hingelegt. Bei der Mallorca Challenge, einem Kurs mit vier Tages-Etappen, bereitete er seinen neuen Chefs viel Freude. „Wir sind sehr, sehr zufrieden“, fasste Bora-Pressesprecher Ralph Scherzer die Leistungen des 23-Jährigen auf der Insel zusammen.

Kämna startete auf Mallorca bei drei Etappen, sogenannten Eintagesrennen der UCI 1.1 Kategorie, also der zweithöchsten Kategorie. Scherzer fand für das Bora-Debüt von Kämna fast überschwängliche Worte. „Er war einer der stärksten Fahrer im gesamten Feld und hat gezeigt, dass er im Winter sehr gut gearbeitet hat. Das war ein extrem starker Auftritt.“

Am zweiten Tag der Mallorca Challenge, an dem die Strecke extrem hügelig und bergig war, attackierte Kämna bei seinem ersten Auftritt bis zur Hälfte der Strecke permanent. Er schloss an einem steilen Anstieg eine Lücke von 50 Sekunden zu den Fahrern an der Spitze und hängte diese dann auch gleich direkt ab. Erst 20 Kilometer vor dem Ziel schloss Team-Kollege Emanuel Buchmann wieder auf und gewann das Tagesrennen. „Lennard hat da im Zusammenspiel mit Emanuel die Order des Teams perfekt umgesetzt“, sagte Scherzer. Kämna habe die Spitze unter Druck gesetzt, Buchmann sich so ein wenig schonen können. „Lennard hat sich da großartig in Szene gesetzt“, so das Urteil von Scherzer.

Auch am zweiten Tag attackierte Kämna die Spitze 70 Kilometer vor dem Ziel und fuhr einige Zeit in der Spitzengruppe mit, bevor er sich sogar als Solist vom Feld löste. Kurz vor dem Ziel konnten zwei Fahrer aufschließen, es entwickelte sich ein packendes Duell. Kurz vor dem Finish rutschte der Bremer dann allerdings weg, stürzte fast und verpasste damit eine sichere Podiumsplatzierung oder sogar den Sieg. Immerhin langte es dann noch zu einem vierten Platz. Im vierten und letzten Tagesrennen ging es raus aus den Bergen und größtenteils über flache Strecken, dort liegen nicht Kämna größte Stärken. Er fuhr wie verabredet in erster Linie für seinen Team-Kollegen Pascal Ackermann, der im Sprint den zweiten Platz holte.

Drei Tagesrennen, bei denen Kämna mächtig Eindruck machte bei seinem neuen Rennstall. „Lennard ist fit, hat gut gearbeitet und sich schon gewisse Freiheiten im Team erarbeitet“, erklärt Sprecher Scherzer. Nach der Mallorca Challenge, die am Sonntag endete, hat der 23-Jährige seinen Aufenthalt im Süden um eine Woche verlängert. „Lennard hat noch eine Woche Training rangehängt“, weiß Scherzer. Erst danach wird er sich in Bremen ein paar Tage erholen und im Blockland seine täglichen Trainingsfahrten absolvieren.

Für Bora Hansgrohe ist Kämna wieder am 14. und 15. Februar im Einsatz bei der Vuelta Ciclista a la Región de Murciain Spanien. Anschließend geht es ins Höhentrainingslager in die Sierra Nevada.