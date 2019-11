Beim 1:1 (0:0)-Heimremis gegen die BTS Neustadt blieben die Kicker von Union 60 zum dritten Mal in Folge ungeschlagen – und das spricht zweifellos für eine Entwicklung beim Bremen-Liga-Aufsteiger. Es wurde allerdings auch deutlich, dass diese Entwicklung offenbar viel Zeit in Anspruch nehmen wird. „Uns fehlt noch die Kaltschnäuzigkeit“, meinte Trainer Frank Dahlenberg. Man ahnt es: Der 14. hätte das Duell mit dem 13. durchaus gewinnen können. Jedenfalls besaß der Gastgeber mehr Spielanteile und auch die größere Anzahl an Torchancen. Nachdem die BTS durch Kris-Yanik Walters das 1:0 gelungen war (60.), musste Union aber einem Rückstand hinterher laufen. Der Treffer von Robin Kalbhenn sorgte indes schon bald für den Ausgleich (69.), und auch nach der Gelb-Roten Karte gegen Kebba Mboge (81.) besaß der Gastgeber noch Chancen. „Ich bin eher unzufrieden, aber früher hätten wir dieses Spiel verloren“, so Dahlenberg.