Sechs Teams mit je vier Spielern und insgesamt mehr als 100 Polopferden: Beim Bremer Polo-Cup wird den Zuschauern am 29. und 30. Juni erneut einiges geboten. (Björn Hake)

„Der Sport ist hart und schmutzig. Du bist dreckig, wenn du vom Platz kommst, und man riecht nach Pferd und Schweiß“, sagt Christopher Winter. Der 47-Jährige weiß, wovon er spricht. Der Hamburger ist einer der besten Polospieler in Deutschland, wurde mehrfach zum Spieler des Jahres gewählt – und hat in der Vergangenheit auch schon einige Male am Bremer Polo-Cup teilgenommen. Bei der nächsten Auflage des Polo-Cups am 29. und 30. Juni auf der Anlage des Polo-Clubs Hagen-Grinden in Langwedel wird „Niffy“ Winter abermals dabei sein, wenn insgesamt sechs Teams um die deutsche Meisterschaft in der zweithöchsten Kategorie, dem sogenannten Medium Goal, spielen.

Polo ist ein Mannschaftssport – und noch dazu ein sehr schneller. Auf der Jagd nach dem Ball beschleunigen die Pferde auf bis zu 60 Stundenkilometer, der Ball kann eine Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometern erreichen und 120 Meter weit fliegen. Ein Poloplatz ist um ein Vielfaches größer als ein Fußballfeld, die Maße betragen in der Regel 274 mal 183 Meter. Eine Mannschaft besteht aus vier Spielern, die während einer Partie mehrfach ihre Pferde wechseln. Ziel ist es, den Ball mithilfe der im Durchschnitt 1,30 Meter langen, jeweils rechts gehaltenen Schläger ins gegnerische Tor zu befördern, das etwas mehr als sieben Meter breit ist. Ein Spiel ist in mehrere Zeitabschnitte („Chukkas“) à sieben Minuten eingeteilt, gespielt werden zwischen vier und acht Abschnitte.

Der ausrichtende Bremer Polo-Club um den Vorsitzenden Peter Hoedemaker hat sechs Bremer Firmen und Unternehmen für die Teilnahme an diesem Turnier gewinnen können. Die Firmen wiederum stellen ihre Mannschaften selbst zusammen. Die Weinhandlung Chateau Direct etwa bietet mit Thomas Winter (ehemals Handicap +4, aktuell +3), dem älteren Bruder des eingangs zitierten Christopher Winter, den derzeit wohl besten deutschen Polospieler auf.

Das Leistungsvermögen der Polosportler wird von einer Kommission per Handicap eingestuft. Die Skala reicht nach englischem Vorbild von -2 bis +10. Das Teamhandicap bei einem Turnier errechnet sich aus den Einzelhandicaps der aufgebotenen Spieler. Aus Fairnessgründen gibt es dabei für die Mannschaften mit einem niedrigeren Teamhandicap eine sogenannte Torvorgabe.

Interessant, weil sehr familiär, ist die Zusammensetzung des Teams 1980 Real Estate. Die Bremer Immobilienagentur bietet in Kim Grabosch, einem Münchner Zahnarzt, und dessen Söhnen Emil, Anton und Paul den Deutschen Meister im „Low Goal“ auf. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch den Stahlbauunternehmer Roenner, die Wirtschaftsprüfungsfirma RSM, den Softwareentwickler Neusta (mit „Niffy“ Winter) und das Luft- und Raumfahrtunternehmen OHB.

Moderiert wird die Veranstaltung wie im Vorjahr von Alexander Schwarz. Als 22-facher internationaler deutscher Meister, Vize-Europameister, WM-Teilnehmer und ehemaliger deutscher Nationalspieler verfügt Schwarz über einen großen Erfahrungsschatz. Der Ex-Profi gibt mit seinen fachlichen, aber auch unterhaltsamen Kommentaren interessante Einblicke in die Welt des Polosports.

Turnierbeginn ist am Sonnabend um 12.30 Uhr, am Sonntag um 11.30 Uhr. An beiden Tagen finden jeweils drei Partien statt. Zudem gibt es am Sonnabend und am Sonntag einen Vergleich zwischen Jugendteams (bis 25 Jahre) aus Hamburg und Bremen, die eine alte Tradition aufleben lassen und um einen 1919, also vor exakt 100 Jahren, erstmals ausgespielten Pokal kämpfen. Der Eintritt ist frei.

Zur Sache

Polo war einst eine olympische Disziplin

Die Anfänge des Polospiels liegen in Iran, Afghanistan, Kaschmir und Nordpakistan (Persien) um etwa 600 vor Christus. Das Spiel wurde mit der Zeit immer populärer und schließlich zum Nationalsport. Durch britische Kavallerie-Offiziere, die in Indien stationiert waren, gelangte Polo im 19. Jahrhundert nach Großbritannien. 1859 wurde der erste britische Polo-Club gegründet.

Polo war 1900, 1908, 1920, 1924 und 1936 eine olympische Disziplin. Die ersten drei Turniere gewann jeweils eine britische Mannschaft, die letzten beiden eine argentinische. Ernst von Heintze-Weißenrode hatte Polo als deutscher Legationsrat in Buenos Aires kennengelernt und führte es auch in Deutschland ein. Am 3. Januar 1898 gehörte er zu den Gründern des Hamburger Polo-Clubs, des ersten Polo-Clubs in Deutschland.