Horn. Mit einem erweiterten Trainingsangebot starten die Judo- und Jiu-Jitsu-Sportler des

TV Eiche Horn in die zweite Jahreshälfte. Umstrukturierungen und zusätzliche Übungsleiter ermöglichen eine deutliche Ausweitung des Jiu-Jitsu-Angebotes. Ab August werden nun auch für Kinder ab sieben Jahre und Jugendliche Kurse in der japanischen Selbstverteidigungssportart angeboten. „Viele unserer Kinder und Jugendlichen beginnen mit dem Judotraining, um sich in kritischen Situationen verteidigen zu können. Oft ist ihr Interesse an der Selbstverteidigung größer als am sportlichen Wettkampf“, berichtet Abteilungsleiter Sven Antonik. Aber auch drei zusätzliche „Judo-Schnupperkurse“ für Kinder ab 5 Jahre werden in das Trainingsangebot aufgenommen.

Möglich wurden die zusätzlichen Übungsstunden durch Niklas Kuschel, der ab Mitte August sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Horner Judoabteilung ableisten wird. „Als Judo Landesmeister der U21 und langjähriger Übungsleiter im Kinderjudo bringt Niklas alles mit, was wir von einem Übungsleiter erwarten“, freut sich Antonik über die zusätzlichen Trainingskapazitäten. Neben der zeitlichen Ausweitung des Trainings findet auch eine räumliche statt. Einzelne Kurse werden zukünftig auch in den Räumlichkeiten des Jugendfreizeitheims Horn angeboten. Anmeldung und Informationen über das komplette Kursprogramm unter der Bremer Telefonnummer 67 37 87 31.