Der Kapitän in Aktion: Max Ugrai (am Ball) will die Eisbären Bremerhaven in der Pro A zur Meisterschaft führen. (Sven Peter /Hansepixx)

Maximilian Ugrai war der erste externe Neuzugang, den die Basketballer der Eisbären Bremerhaven Anfang August für die aktuelle Saison in der Pro A vorgestellt hatten. Wenn man so will, war der 25-jährige Forward also der erste Eisbär – und ist es gewissermaßen immer noch. Denn Eisbären-Trainer Michael Mai hat Max Ugrai zum Kapitän ernannt. Der 2,04-Meter-Mann ist damit für den Headcoach der erste Ansprechpartner auf und neben dem Spielfeld.

In der deutschen U 20-Nationalmannschaft hat Max Ugrai schon mal das Kapitänsamt innegehabt, bei einem Profiteam war das bis dato aber noch nicht der Fall. „Es hat mich sehr geehrt“, sagt er nun über die Nominierung durch Coach Mai. Wirklich überrascht hat es ihn derweil nicht. Max Ugrai ist trotz seiner erst 25 Jahre bereits einer der ältesten und mit 139 Bundesligaspielen für Würzburg, Jena und Ulm zugleich erfahrensten Akteure im Bremerhavener Trikot, er habe deshalb schon geahnt, dass es so kommen könnte.

Ugrai sieht sich nun einerseits als Anführer der mit zwei Ausnahmen komplett neu zusammengestellten Mannschaft. Andererseits sieht er sich als ein Spieler unter vielen. „Ich versuche, den richtigen Ton zu treffen“, sagt Max Ugrai über seine Rolle, ist aber auch froh, wenn etwa die erfahrenen Amerikaner Trey Davis (27) oder John Bohannon (29) sowie der frühere Towers-Spieler Rene Kindzeka (25) Verantwortung übernehmen. „Die Mannschaft hat sich als Team gut gefunden und ist gleich vom ersten Tag an auch privat gut klargekommen“, schildert Max Ugrai.

Die meisten Eisbären-Spieler leben allein oder in Wohngemeinschaften im Stadtteil Geestemünde. Die Wege sind kurz, man trifft sich auch mal abseits der Trainingscenters. Essen gehen (wenn Corona es erlaubt), Zocken an der Spielekonsole oder auch eine gemeinsame Runde auf dem Golfplatz, Möglichkeiten gibt es einige, um sich im Mannschaftskreis zu treffen. Max Ugrai ist einer dieser Golfspieler im Team, erst in diesem Sommer hat er seine Platzreife erworben und steht noch ganz am Anfang bei Handicap 54.

Der Winter im Norden

„Ich bin halt gerne draußen“, sagt der Hallensportler. Er habe sich im Sommer ganz bewusst für Bremerhaven entschieden, „das ist ein Traditionsverein, der sehr professionell geführt wird“, sagt Ugrai. Er habe sich inzwischen gut eingelebt in der Seestadt und fühle sich sehr wohl. Gedanken mache er sich eigentlich nur darüber, wie schwierig der Winter im Norden der Republik für einen Süddeutschen wie ihn werden könne, „daran werde ich mich wohl erst gewöhnen müssen“.

Max Ugrai, geboren in Bad Mergentheim und aufgewachsen in Würzburg, ist seit sechs Jahren Vollprofi. Und es ist sein Plan, so lange wie es geht, als Profi aktiv zu sein. Die vergangene Saison hat ihn aber gelehrt, dass es auch mal verletzungsbedingt Rückschläge geben kann. Aufgrund einer Knieverletzung (Meniskusriss) konnte Ugrai in der Vorsaison lediglich sechs Partien für das Ulmer BBL-Team bestreiten. Also hat er sich auch einen Plan B zurechtgelegt: Max Ugrai studiert inzwischen internationales Management. Es ist ein für Spitzensportler ausgelegtes Fernstudium, gestreckt auf zehn Semester und mit weniger Modulen im Winter, weil eben dort die Saison auf Hochtouren läuft.

Hochtouren ist auch das passende Stichwort für das anstehende Wochenende. Auf Käpt'n Ugrai und seine Mitstreiter wartet ein Auswärts-Doppelpack, am Freitag wird in Schwenningen, am Sonntag in Nürnberg gespielt. Wegen der Corona-Pandemie und des bundesweiten Lockdowns in diesem November finden die Partien ohne Publikum statt. Max Ugrai bedauert das sehr. „Es macht einfach mehr Spaß, vor Zuschauern zu spielen“, sagt der 25-Jährige. Bei den bisherigen zwei Heimspielen der Eisbären waren jeweils rund 400 Leute vor Ort, „das motiviert uns mega, die Fans helfen uns sehr“, sagt Ugrai.

Der Saisonstart, so viel steht fest, darf bereits als gelungen bezeichnet werden. Zum Auftakt habe man mit Rostock gleich einen Meisterschaftskonkurrenten geschlagen, „das war wichtig“, sagt Ugrai. Die folgenden Aufgaben in Ehingen und gegen Kirchheim habe man dann „gut gelöst, wir können mit dem Start zufrieden sein“. Und jetzt wollen die Eisbären nachlegen. „Wir haben einen breit aufgestellten Kader“, sagt Max Ugrai. Einen Kader, der für Konkurrenzkampf auf höchstem Niveau und eine hohe Intensität auch im Training sorgt, berichtet der Flügelspieler. Einen Kader, der unberechenbar sei. „Unser Ziel ist ganz klar der Aufstieg“, sagt der Kapitän. „Das wollen wir sportlich schaffen.“ Ob aber mit Blick auf den Etat und die Altlasten eine Rückkehr in die BBL überhaupt möglich ist? „Das weiß man nicht“, sagt Max Ugrai. „Das sehen wir dann.“

Zur Sache

Trier weiter in Quarantäne

Auch der kommende Doppelspieltag in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A wird von der Corona-Pandemie beeinträchtigt. Das Team der Gladiators aus Trier befindet sich aufgrund von vier positiven Coronatest weiter in einer behördlich angeordneten Quarantäne und kann deshalb an diesem Freitag nicht zum Auswärtsspiel bei den Nürnberg Falcons antreten. Die Partie wurde folglich abgesagt, ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Untätig bleiben die Nürnberger, die am Sonntag Gastgeber der Eisbären Bremerhaven sind (Tipp-off 17 Uhr), aber nicht. Die Falken treffen stattdessen auf Phoenix Hagen. Der Kontrahent hatte vorher wegen der ungeraden Zahl an Teams in der Pro A eigentlich spielfrei und stand somit kurzfristig für die Vorverlegung der Partie vom 23. Spieltag zur Verfügung.