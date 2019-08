Kea Kühnel ist als Siegerin der Abstimmung Nachfolgerin des Speerwurf-Olympiasiegers Thomas Röhler. (Frank Thomas Koch)

Kea Kühnel ist Sportstipendiatin des Jahres 2019. Die Ski-Freestylerin aus Bremerhaven, die im vergangenen Jahr als erste Wintersportlerin des Landes Bremen bei Olympischen Spielen an den Start gegangen ist, wurde am Mittwochabend im Rahmen einer Gala der Deutschen Sporthilfe in Frankfurt/Main mit diesem Preis geehrt. Sie hatte in einem Online-Voting die meisten der 14.000 abgegebenen Stimmen erhalten und sich damit gegen die vier anderen Kandidaten durchgesetzt: Kareteka Jana Bitsch, Para-Leichtathlet Johannes Floors, Anna-Lena Forster (Para Ski alpin) sowie Ruderer Johannes Weißenfeld. Kühnel, die Innsbruck lebt, dort ein Master-Studium namens „Accounting, Auditing and Taxiation“ absolviert und zusätzlich als eine Art Fernstudium in München noch einen zweiten Bachelor in Sinologie, ist als Siegerin der Abstimmung Nachfolgerin des Speerwurf-Olympiasiegers Thomas Röhler. Er hatte den Preis 2018 erhalten.

Als gewählte Sport-Stipendiatin des Jahres erhält Kea Kühnel, die in der vergangenen Saison Weltcup-Dritte in der Disziplin Big Air war und weiterhin für den SC Bremerhaven startet, vom Sporthilfe-Förderer Deutsche Bank für die kommenden anderthalb Jahre den doppelten Zuschuss. Bisher hatte sie 700 Euro pro Monat bekommen, 400 davon steuerte das Bankhaus bei. Zukünftig wird Kea Kühnel also von der Deutschen Sporthilfe mit 1100 Euro im Monat gefördert.

„Kea Kühnel ist wieder ein herausragendes Beispiel, wie studierende Spitzenathleten die hohe Doppelbelastung meistern können. Sie hat sich trotz vieler Hürden fest im internationalen Ski-Freestyle-Zirkus etabliert. Parallel dazu absolviert sie erfolgreich nicht nur einen, sondern sogar zwei Studiengänge – das ist in höchstem Maße beeindruckend und verdient jede Förderung“ sagte Michael Ilgner, Vorstandsvorsitzender der Sporthilfe. Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, sagte bei der Preisverleihung: "Wir fördern mit dem Stipendium besonders diejenigen, die Leistungssport und Studium miteinander verbinden. Die fünf Finalisten, aber auch alle 400 Top-Athleten, die wir unterstützen, sind absolute Vorbilder für uns.“ Die anderen vier Finalisten werden von der Bank für die kommenden 18 Monate mit einem um 50 Prozent aufgestockten Betrag bezuschusst.