Da wirbelt sie durch die Luft: Kea Kühnel, Olympiastarterin aus Bremerhaven, beim Weltcup 2019 im Januar in Südtirol. (Pierre Teyssot/imago)

Bremen. Als der Anruf kam, kam sie gerade von einer Prüfung. Das Sommersemester war wirklich anstrengend, sagt Kea Kühnel. Das glaubt man gerne, wenn man sich allein mal den Titel ihres Masterstudiums aufsagt. Accounting, Auditing and Taxation. An der Leopold-Franzens-Universität zu Innsbruck. Die Anstrengung wird noch etwas spürbarer, wenn man zusätzlich durchdekliniert, was Kea Kühnel sonst noch so macht. Sie ist Spitzenathletin im Ski-Freestyle. In einer Sportart, die etwas für besonders Wagemutige zu sein scheint. Die womöglich ein bisschen „einen Schuss weg haben“, wie Kea Kühnel das selbst formuliert. Deren Sport, in dem es über Schanzen und Geländer und halsbrecherisch durch die Lüfte geht, so teuer wie trainingsintensiv ist. Außerdem macht Kea Kühnel, in einer Art Fernstudium, noch einen zweiten Bachelor an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Nach Wirtschaftswissenschaften jetzt noch Sinologie.

Jawohl. Wow. Es könnte jedenfalls auch daran gelegen haben, dass sie ziemlich platt war, als sie Jasmin Krämer, ihrer Ansprechpartnerin von der Deutschen Sporthilfe, am Telefon nur antworten konnte: „Willst du mich verarschen?“ Nee, wollte Jasmin Krämer aber nicht. Es stimmte, dass Kea Kühnel, die von der Küste kommt und immer noch für den SC Bremerhaven startet, zu den auserwählten fünf Kandidaten für das sogenannte Sport-Stipendiat des Jahres zählt. Das vergibt die Deutsche Bank als Förderer der Sporthilfe. Für die Kandidaten kann derzeit abgestimmt werden. Dem Sieger wird für die kommenden 18 Monate der Deutsche-Bank-Anteil an seinem Stipendiat verdoppelt. Die anderen Finalisten erhalten jeweils 50 Prozent mehr.

Konkret, sagt Kea Kühnel, 2018 erste Winter-Olympionikin des Landes Bremen, ginge die Rechnung für sie so: Derzeit wird sie von der Sporthilfe mit 700 Euro im Monat unterstützt. Davon steuert die Deutsche Bank 400 bei. Gewinnt Kühnel die Abstimmung, bekäme sie von der Bank künftig 800 Euro. Gewinnt sie nicht, sind es fortan 600 Euro. Sie bekommt also in den nächsten anderthalb Jahre von der Sporthilfe statt 700 nun entweder 900 oder 1100 Euro im Monat.

Das wäre, um mal dieses Bild zu verwenden, ein kleiner Schritt in der deutschen Spitzensport-Förderung und ein großer für Kea Kühnel. Sie hat noch vor zwei Jahren zugeben müssen, dass ihr Hauptsponsor ihr Papa sei, der Präsident des Bremer Skiverbandes ist und in Bremerhaven ein Steuerbüro betreibt.

Inzwischen sagt Kea Kühnel, 28 Jahre alt, dass sie sich in der kommenden Saison selbst finanzieren will. Es gehe voran. Sie wird besser vom Verband gefördert, von Sponsoren, sie holt Preisgelder auf den Skipisten – und ist nun eben auch einem Sporthilfe-Sponsor aufgefallen.

So ein bisschen ist sie halt die norddeutsche Version von Eddie the Eagle. Jenem britischen Skispringer, der einst so belächelt oder wenigstens bemitleidet wurde. Keine Chance hatte, und die doch so nutzte, dass er es zum Olympioniken brachte. Als die Story vor ein paar Jahren verfilmt wurde, sah sich Kea Kühnel dann, so erzählt sie es, in einem Innsbrucker Kino mit Freunden „Eddie the Eagle – Alles ist möglich“ an. Hinterher habe sie zu einer Freundin gesagt: „Schau‘, genau so muss ich es auch machen.“ Kea the Eagle.

Wie ein Magnet: China

Sie bewarb sich vor drei Jahren für das Sport-Stipendiat des Jahres. Ohne Erfolg. Aber sie ließ nicht locker. Sie fand sich wieder in dieser Eddie-the-Eagle-Story, die war ein bisschen wie damals „Cool Runnings“, jene Exoten-Geschichte über Bobfahrer aus Jamaika. Kea Kühnel erzählt, dass sie über Michael Eddie Edwards dachte: „Ja, das könnte ich sein. Der kam ja auch einfach so daher.“ Sie kam daher von der Nordseeküste und wollte bestehen auf den Pisten und Hängen des Hochlandes. Sie wurde Olympiastarterin, sie holte Weltcup-Platzierungen. Sie träumt jetzt von den X-Games, das ist für Freestyler so etwas wie Tour de France für Rad- oder Wimbledon für Tennisprofis. Sie hat die WM 2021 und die Spiele 2022 im Blick.

Die sind beide in China, in Peking, und China ist gleichzeitig auch das Stichwort, um vom Salto auf der Skipiste wieder herunterzukommen auf den Boden des täglichen ­Lebens. So exotisch wie der Weg von Kea ­Kühnel anmutet, so exemplarisch steht er für so viele Leistungssportler, deren Sport nicht Profifußball heißt. Sie studiert nicht, um einen Ausgleich zu haben. Sondern, um eine Existenz aufzubauen. 200 oder 400 Euro im Monat mehr ist für sie eine wichtige Sache. Ihren zeit- und kostenintensiven Sport kann sie auf ­diesem Niveau nur betreiben, solange sie ­studiert. Geht sie arbeiten, geht das nicht. „Ski good, money will come“, das sei so ein Spruch in der Szene, sagt sie. Aber das sei, nun ja, doch sehr relativ. Es kommt mit ihrem Sport nicht so viel Geld herein, dass, sagen wie mal: keine ­wirtschaftlichen Notwendigkeiten mehr da wären.

Sie will Wirtschaftsprüferin werden. Und sie will, darum das zweite Bachelor-Studium, China verstehen. So könnte man es zusammenfassen, wenn man mit ihr über das Reich der Mitte gesprochen hat. Man kann mit ihr sehr lange darüber sprechen. Über Kulturrevolution, Seidenstraße oder das klischeebeladene europäische Bild von China.

Kea Kühnel will tiefer hineinblicken in ­dieses Giganten-Phänomen, sie will begreifen, warum die Chinesen was wie machen. Um keinen falschen Eindruck zu erwecken: Sie heißt nicht alles gut, was man in Fernost veranstaltet. Sie will verstehen, welche Prägungen dort wozu geführt haben. Neulich war sie darum in Äthiopien, einem jener Länder, die im chinesischen Fokus liegen. Man braucht gar nicht zu übertreiben, um zu behaupten: Kea Kühnel will es wissen. Im Sport wie im Studium.

Zur Sache

Fünf Athleten zur Auswahl

Bis zum 18. August kann noch abgestimmt werden. Die Deutsche Bank als Förderer der Stiftung Deutsche Sporthilfe wird dann am 28. August im Rahmen einer Gala in Frankfurt/Mai verkünden, wer die meisten Stimmen erhalten hat. Wer damit Sport-Stipendiat des Jahres ist, der sich über eine Verdopplung seine Sportstipendiums freuen kann. Neben der Freestylerin Kea Kühnel aus Bremerhaven sind Para-Leichtathlet Johannes Floor, Ruderer Johannes Weißenfeld, Karateka Jana Bitsch sowie Para-Skialpinistin Anna-Lena Forster die Kandidaten. Abstimmen (und ein iPad gewinnen) kann man unter:

www.sportstipendiat.de