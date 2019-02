Hoch die Stufen: Die Fußballer des FC Oberneuland trainieren auf den Treppen des Congress Centrums. (Frank Koch)

Es ist ja nicht so, dass die Bremer Amateurfußballer keine Lust hätten, sich im Süden auf die zweite Saisonhälfte ihrer Liga vorzubereiten. „Ich würde es sofort machen“, sagt Benjamin Eta, Trainer des TuS Schwachhausen, und Ralf Voigt findet: „Zum Teambuilding ist das überragend.“ Aber selbst dem Trainer des Spitzenreiters Bremer SV geht es wie all den anderen Verantwortlichen in der Bremen-Liga: Es ist einfach nicht drin, mal eben für eine Woche in den Süden zu fliegen. Ein Trainingslager in der Ferne und der Bremer Amateurfußball – das sind zwei Dinge, die nicht zueinander passen.

Nicht ausschlaggebend sind die jüngsten Probleme, mit denen die professionellen Kollegen konfrontiert wurden: Die Werder-Profis waren in Südafrika vom Dauerregen gebeutelt worden, mussten deshalb auf andere Trainingsplätze ausweichen, und erst am Sonntag wurde das Camp von U 23 und U 19 in der Türkei angesichts der ungewissen Wetteraussichten abgesagt. Selbst eine Reise in den Süden ist also längst nicht mehr grundsätzlich mit idealen Bedingungen verknüpft. Aber darauf würden sich die Bremer Amateurkicker ja noch einlassen. So wirklich optimal sind die Verhältnisse auch in der Heimat nicht angesichts von Eis und Schnee.

Eine Bremer Besonderheit

Dagegen würden schon die höheren Temperaturen und eine gemeinsame Reise für einen Ortswechsel sprechen. „Aber der Aufwand steht einfach in keinem Verhältnis zum Ertrag“, sagt Kristian Arambasic. Der Trainer des FC Oberneuland nennt damit das entscheidende Argument gegen ein Trainingslager: Es ist schlicht zu teuer. Denn unter 15 000 Euro ist eine Woche in der Türkei – dem Preisbrecher unter den Anbietern – nicht zu bekommen. Mindestens 600 Euro werden dort pro Person fällig für die Unterbringung in einem Doppelzimmer.

Da kommt schnell eine Summe zusammen, die ein weniger ambitionierter Bremen-Ligist für den Spielbetrieb einer gesamten Saison aufwendet. Aber selbst für die beiden Topteams Bremer SV und FC Oberneuland, ausgestattet mit einem noch viel höheren Etat, würde eine Reise in den Süden ein Loch ins Budget reißen. „Ein Trainingslager ist zwar immer sinnvoll, aber gerade im Winter kostet es Geld“, so Arambasic.

Der FCO-Coach weiß allerdings, dass mit dem allgemeinen Verzicht auf eine solche Reise eine Bremer Besonderheit verbunden ist: „Der TSV Etelsen war gerade erst in Belek, und jetzt sind alle begeistert von dieser Erfahrung.“ Ein Bezirksligist aus Niedersachsen kann es sich offenbar leisten, einen Teil seiner Vorbereitung in der Türkei zu verbringen. „Auch im Westen fahren selbst manche Bezirksligisten im Winter in den Süden“, bestätigt Ralf Voigt. Vom VfB Oldenburg war er es auch nicht anders gewohnt. „Da sind wir immer ins Trainingslager gereist, und haben auch in Belek nie unter 20 000 Euro ausgegeben“, sagt der BSV-Coach, zwischen 2015 und 2017 Sportlicher Leiter des Oldenburger Regionalligisten. Aber es ist nicht nur eine Frage des Geldes. Es geht daneben auch darum, wie das Verhältnis zwischen Verein und Spielern ausgestattet ist.

Bremer SV setzt auf Abwechslung

In Bremen gibt es nun einmal keinen Amateurfußballer, der von seinem Honorar leben kann – sonst wäre er ja auch kein Amateur. Weil die meisten Kicker aber neben ihrem oft unbezahlten Einsatz noch einer Arbeit nachgehen, müssten sie erst einmal frei bekommen – oder einen Teil des Jahresurlaubs für eine längere Reise mit der Fußballmannschaft investieren. „Deshalb ist das in unserem Bereich auch beruflich und privat so schwer umzusetzen“, sagt Benjamin Eta. Also bleiben sie in Bremen und zeigen sich dabei auch gern mal erfinderisch. Denn eigentlich geht es den meisten Spielern doch wie Eta: „Die Wintervorbereitung ist super ekelig.“ Er setzt in diesem Jahr deshalb auf einen sanften Einstieg. Bereits am 11. Januar, also etwas früher als nötig, nahm der TuS Schwachhausen das Training auf. „Aber wir probieren in diesem Jahr, gar nicht so viel zu machen, weil wir ja im Rhythmus bleiben“, so der Trainer.

Der Kollege vom Bremer SV setzt dagegen auf Abwechslung. Eine Einheit in der Soccer-Halle zählt für Ralf Voigt ebenso zum Vorbereitungsprogramm wie der Besuch einer Boxschule. „Das trainiert dann mal andere Muskelgruppen“, erläutert der BSV-Coach. Auch Kristian Arambasic hat den Fokus bereits auf ein ausgewogenes Training gelegt. Nachdem der FC Oberneuland im Besitz einiger Spinningräder ist, wurde das Vereinshaus am Vinnenweg in einen Zirkelparcours umgewandelt. An etlichen Stationen arbeiten seine Kicker dort an Kraft und Ausdauer. Die körperlichen Voraussetzungen stehen auch im Fokus, wenn es einmal wöchentlich auf die Rampe des Congress Centrums auf der Bürgerweide geht. Dort testet der Trainer bereits seit Jahren die Schnellkraft seiner Kicker. Ins Trainingslager geht es für den FCO dann erst im Sommer. Allerdings nicht in den Süden, sondern an die Küste nach Dorum.

Es bleibt also beim Alleinstellungsmerkmal des Brinkumer SV: 2014 war der amtierende Bremen-Liga-Meister nach Belek gereist. Mit freundlicher Unterstützung von Dieter Burdenski. Die Werder-Legende ist nicht nur als Gönner der Brinkumer bekannt – seine Firma organisiert solche Reisen seit Jahren auch für Profi-Teams.