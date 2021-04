Angriff auf das gegnerische Tor. Doch für die Fischtown Pinguins waren die Gastgeber in München eine Nummer zu groß. (imago/Eibner)

Auch das vierte Duell im Süden endete mit einer Niederlage. Einen Tag nach dem 2:5 in Augsburg verloren die Fischtown Pinguins mit 2:6 (1:1, 1:3, 0:2) bei Red Bull München. Die vorzeitige Qualifikation zu den Play-Offs der Deutschen Eishockey-Liga lässt damit weiter auf sich warten. Das Spiel hatte seine Spannung natürlich auch aus der Tabellensituation bezogen. Es trat schließlich der Tabellenzweite der Gruppe Süd gegen den Zweiten aus dem Norden an.

Allerdings gab es vor dem Duell der Pinguins schon noch die ein oder andere interessante Frage. Etwa, wie sich das Team aus Bremerhaven gegen den Angstgegner schlagen würde. Schließlich waren die letzten fünf Duelle an die Münchner gegangen, zudem hatte das Team von Thomas Popiesch gegen keine Mannschaft mehr Niederlagen kassiert als gegen diesen Gegner, nämlich deren 17.

Ohne Urbas war den Pinguins in dieser Saison noch kein Sieg gelungen

Die schwache Leistung der Pinguins in Augsburg hatte die Aussichten ja auch nicht unbedingt verbessert. „Aber die Mannschaft weiß zu jeder Zeit eine Antwort und kann eine Schippe drauf legen“, meinte Popiesch vor dem Duell. Ernsthafte Sorgen um die Leistungsfähigkeit seines Teams machte sich der Trainer also nicht. Etwas zurückhaltender kommentierte der Fischtown-Coach dagegen den erneuten Ausfall des verletzten Stürmers Jan Urbas. „Kleine Mannschaften sind von ihren Topspielern abhängig“, so Popiesch. Er wusste: Ohne Urbas war den Pinguins in dieser Saison noch kein Sieg gelungen.

Merkte man dem Gast also an, dass er ohne seinen Star auskommen musste? Zunächst nicht. Zwar war RB München bereits früh der Treffer zum 1:0 durch Trevor Parkes gelungen (10.). Doch die Bremerhavener schlugen zurück, hatten tatsächlich eine Antwort: Keine Minute sollte vergehen, ehe Tye McGinn der Ausgleich gelang (11.). In einem ausgeglichenen ersten Drittel besaßen beide Teams weitere Möglichkeiten. So scheiterte der für Urbas in der ersten Sturmreihe aufgebotene Ross Mauermann ebenso am Pfosten (4.) wie Münchens Derek Roy (6.).

Pinguins zeigten eine schwache Abwehrarbeit

Im zweiten Spielabschnitt sollte sich dann aber schnell andeuten, dass der Gastgeber diesmal eine Nummer zu groß sein könnte: Red Bull München begann ausgesprochen aktiv, setzte sich fest vorm Tor der Pinguins und traf durch Frank Mauer zum 2:1 (26.). Das Spiel schien nun fest im Griff des Bremerhavener Gegners. Mit der dritten Überzahl der Pinguins zur Mitte des zweiten Drittels wurde es jedenfalls auch nicht besser. Im Gegenteil, trafen die Münchner doch durch Justin Schütz in Unterzahl zum 3:1 (32.). Zwar folgte diesem Treffer der Anschluss von Dominik Uher (33.). Aber keine zwei Minuten später stellte Yasin Ehliz die 4:2-Führung des Gastgebers in Überzahl sicher (35). Bemerkenswert: Die schwache Abwehrarbeit der Pinguins. Denn Schütz war bei einem Konter trotz zahlenmäßiger Überlegenheit aus den Augen der Defensive geraten, und Ehliz setzte sich gleich gegen drei zögernde Bremerhavener durch, bevor er aus kurzer Distanz traf.

Die Fehler in der Defensive vermochten die Pinguins im dritten Spielabschnitt zwar abzustellen. Ihren insgesamt durchwachsenen Offensiv-Auftritt konnten sie dagegen nicht verbessern. Also traf nur noch der Gastgeber: Durch John Peterka nach einem Konter (45.), und mittels eines Empty-Net-Goals von Ehliz (56.). Selbst die Herausnahme von Torwart Brandon Maxwell bei gleichzeitiger Überzahl brachte den Pinguins also nichts ein. Dagegen wurde einmal mehr deutlich, wie sehr sie offenbar vom Mitwirken eines Jan Urbas abhängig sind. In Bremerhaven hofft man nun, dass der Stürmer beim „Rückspiel“ gegen die Münchner am kommenden Montag (20.30 Uhr) wieder zur Verfügung steht.