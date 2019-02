Björn Wähmann (OLAF KOWALZIk)

Auf einmal hatte er Björn Wähmann fest im Griff und schnürte ihm fast alles zu. Dieser fiese, fette Kloß im Hals, der dem Käpt’n der Habenhauser Oberliga-Handballer jegliche Freude verdarb. Eben noch hatte sich Wähmann zusammen mit seinen Mitspielern in den VIP-Ledersesseln der TSG Bielefeld gerekelt und das Weiterkommen im deutschen Amateurpokal gefeiert. Und dann überbrachte ihm sein Trainer Matthias Ruckh mitten im Freudentaumel diese böse Botschaft. Das Pokal-Halbfinale beim HSV Apolda wird tatsächlich am Sonnabend, 2. März, um 20 Uhr angepfiffen. 370 Kilometer von Habenhausen entfernt, mit einer weit über vierstündigen Anfahrt. Vor allem aber ausgerechnet an dem Tag, an dem er seinen 30. Geburtstag feiern wollte. Die 110 Gäste waren längst eingeladenen, alles Drumherum für die große Sause im Garten organisiert – und jetzt das!

Das Gefühlschaos, in das Wähmann geradewegs stürzte, war unbeschreiblich. „Sch... war das Erste, das ich dachte“, gibt der 1,98-Meter-Mann zu, „danach wusste ich erst einmal gar nicht, was ich machen sollte.“ Er hatte nach dem erfolgreichen Auswärtsauftritt in Bielefeld zumindest auf ein Heimspiel gehofft. Das hätte dann vielleicht auf den Freitagabend gelegt werden können. Für ihn wäre es der Ausweg aus seinem Dilemma gewesen, das Durchschlagen des Gordischen Knotens. Daraus wird nun nichts.

Während Trainer Ruckh versuchte, einen Verantwortlichen von Apolda ans Handy zu bekommen, um das Halbfinale wenigstens auf den Sonntag zu verlegen, unterhielt sich Wähmann auf der Rückfahrt im Mannschaftsbus mit seiner Freundin Lara Nicolai. Gemeinsam ging das Paar die möglichen Optionen durch – übrig blieb eigentlich nur eine.

„Mach das, womit du dich am besten fühlst: also verschieb die Feier“, ermutigte ihn die Freundin, selbst eine Handballerin. „Zum Glück weiß sie, wie handballverrückt ich bin“, lacht Wähmann und war erleichtert. Für ihn ist der Pokal eine „ganz coole Sache“ und ganz und gar nicht nur eine Ersatzbefriedigung für die gerade endgültig verspielte Oberliga-Meisterschaft. „Jeder würde doch gerne so einen Pokal gewinnen. Ob es nun der Amateurpokal ist oder der richtig große Pokal“, erzählt er.

Ein mulmiges Gefühl in der Magengegend blieb trotzdem: Was werden bloß seine Gäste sagen, wenn er die Party zwei Wochen vorher, so mir nichts dir nichts, verschiebt? „Da hatte ich ein echt schlechtes Gewissen, aber es haben alle sehr gut reagiert“, sagt er erleichtert. „Ich bin sehr froh darüber, dass meine Freunde und Kollegen alle dahinterstehen. Sie wissen eben, dass ich in dieser Hinsicht einen Nagel im Kopf habe“, sagt er.

Dass obendrein keine Mehrkosten entstehen, weil sich der Caterer oder auch der Bereitsteller der Toilettenwagen kulant zeigten, machte Wähmanns Glück perfekt. Jetzt will er mit dem ATSV Habenhausen in der Glockenstadt in Mittelthüringen den Weg nach Hamburg einläuten, wo am 7. April das Endspiel des deutschen Amateurpokals ausgetragen wird. In der über 12 000 Zuschauer fassenden Barcleycard Arena, unmittelbar vor den Endspielen des Final Four der großen Bundesligisten.

„Bei dem Aufwand, den ich jetzt betrieben habe, will ich unbedingt dort hinkommen“, sagt Wähmann und lässt sich auch von der Aufstellung des Halbfinalgegners HSV Apolda nicht beeindrucken. In dessen Oberliga-Reihen stehen immerhin sechs ausländische Spieler aus Ungarn, Mazedonien, Kroatien, Tschechien und Serbien. Außerdem hat sich der frühere Zweitligist kurzfristig mit zwei aktuellen Bundesliga-A-Jugendlichen aus dem Internat des SC DHfK Leipzig verstärkt.

Egal, der Ex-Drittligist aus Habenhausen hat sich in der Runde der 16 Landespokalsieger zu Hause mit 33:23 gegen die SG Wift Neumünster durchgesetzt. Und den westfälischen Oberliga-Zweiten TSG Bielefeld rausgehauen. Jetzt sind Wähmann und der ATSV nur noch einen kleinen Schritt vom Endspiel in Hamburg entfernt. Dem Sieger winken 5000 Euro Preisgeld, der Zweite bekommt 3000 Euro. Noch attraktiver ist, dass die beiden Finalisten im DHB-Pokal starten dürfen, an dem die Teilnahme der Bundesligisten schon ab der ersten Runde garantiert ist. Für solch eine Aussicht, da ist sich Björn Wähmann aber so was von sicher, verschiebt man auch schon mal die Feier zum 30. Geburtstag.