Aufbauarbeiten – auch auf die Gefahr, dass niemand kommt: Das Spiel läuft schon, als Oliver Trey die bereitstehenden Liegestühle vom Regenwasser befreit. (Christina Kuhaupt)

Oliver Trey hat so etwas schon geahnt. „Wenn ich Fußball gucken wollte, würde ich die erste Halbzeit auch zu Hause anschauen“, sagt der Betreiber der Schlachthofkneipe um viertel vor sechs, als der Himmel über Bremen seine Schleusen noch immer nicht geschlossen hat. Weil die Regen-Radar-App im Handy besseres Wetter ab 18 Uhr verspricht, hofft Trey auf die zweite Halbzeit. „Vielleicht kommen dann noch einige Zuschauer“, sagt er. Er wird sich irren.

Trey ist stadtweit der Einzige, der während der Weltmeisterschaft der Frauen unter freiem Himmel zum Public Viewing einlädt. An diesem Mittwoch, dem Tag des 1:0 der deutschen Elf über die spanische, lockt sein kostenloses Angebot keinen einzigen Fan in die Arena des Schlachthofs. Der Fairness halber muss erwähnt werden, dass zu Beginn der zweiten Halbzeit immerhin vier Zuschauer auf der obersten Steinstufe des Halbrunds Platz genommen haben. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass drei von ihnen eigentlich wegen ihres Tango-Argentino-Kurses gekommen sind und der vierte, Jehan Dawoud, auf seinem Spaziergang zufällig auf die Fußballübertragung aufmerksam geworden ist.

Als um 17.55 Uhr aus den Lautsprechern die spanische und die deutsche Nationalhymne ertönen, tröpfelt es noch. Der Blick oben aus dem Fenster der Kneipe auf die Arena offenbart gähnende Leere an einem Ort, der bei schönerem Wetter zum Sitzen, Liegen und Relaxen einladen muss. Bild und Ton aus dem französischen Valenciennes, wo das heutige Spiel gleich angepfiffen wird, kommen super rüber. Wenn es warm ist und voller Menschen, muss es in dieser gediegenen Arena ein richtig tolles Public-Viewing-Erlebnis sein. Am vergangenen Sonnabend, als die Deutschen ihr erstes Gruppenspiel gegen China mit 1:0 gewannen, war das Wetter erst auch nicht gut. „Am Ende waren aber so 70, 80 Gäste da“, sagt Oliver Trey, „das war schon okay.“

Gähnende Leere dort, wo Hunderte Fans Fußball gucken könnten. (Christina Kuhaupt)

Heute wird es das nicht sein. Pünktlich zum Anpfiff hört der Regen zwar auf – während es in Valenciennes wie aus Kübeln gießt –, aber es ist unangenehm windig und kühl. Keiner da, der die Sitzkissen und Decken zu schätzen weiß. Keiner da, der sie braucht. Noch nicht. Vielleicht ja um halb neun, wenn Fußball vorbei ist und Oliver Trey mit seinem Team zum Open-Air-Kino einlädt. Fußball und Filmvorführung: Das hat in der Arena schon Tradition.

Frauen-Fußball zeigt Trey zum ersten Mal. „Wir probieren es aus, wir haben Lust darauf“, sagt er. Seit 2014 haben Männer-Turniere immer viele Gäste in die Arena gelockt. Und weil die Technik fürs Fußballgucken nun mal da war, schlug Treys Team dem Chef das Open-Air-Kino vor. So gab und so gibt es nun jedes Jahr in der Arena des Schlachthofs Fußball und Kino, manchmal wie Mittwoch auch beides nacheinander. Wer will, kann das tägliche Programm auf der Homepage der Schlachthofkneipe nachlesen. Fußball kostet nichts, Kino fünf Euro. „Es kommt ja schon einiges an Kosten für uns zusammen“, sagt Trey.

Der Tag des Deutschland-Spiels gegen Spanien ist nur ein guter Tag für die DFB-Elf. Oliver Trey hält mit seinem Team zwar Grillbratwurst und Getränke bereit, aber es ist niemand da, der Hunger oder Durst haben könnte. „Ich kann am Wetter ja nichts ändern“, sagt Trey gelassen, „bringt doch nichts, sich darüber zu ärgern.“ Er hält an seinem Plan fest, auch die nächsten Spiele der Deutschen zu zeigen. „Die Frauen-WM bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit“, sagt er. Da will nicht auch noch er kneifen. Beim Männer-Fußball allerdings, das sagt er auch, spiele es keine Rolle, ob es regnet oder nicht. Da seien immer Fans in der Arena, oft in den Trikots der Mannschaften, die gerade zu sehen sind.

Gähnende Leere dort, wo Hunderte Fans Fußball gucken könnten. Gähnende Leere auch dort, wo sich Fans in fester und flüssiger Form stärken könnten. (Christina Kuhaupt)

Als Sara Däbritz in der 42. Minute das deutsche Siegtor erzielt, sind wenigstens zwei Zuschauer Augenzeugen: Jehan Dawoud, der auf seinem Spaziergang gehört hat, dass beim Schlachthof etwas los ist; und Katrin Wulf, die um 20 Uhr Tango tanzen möchte und schon um zwanzig vor sieben da ist, weil der Zug ihres Mannes aus Frankfurt soeben im Bremer Hauptbahnhof angekommen ist.

Es ist Pause in Valenciennes, als das Ehepaar Wulf in der Arena vereint ist. Und kurz nach der Fortsetzung des WM-Spiels gesellt sich noch eine Tanzkollegin zu den beiden. Jetzt verfolgen immerhin acht Augen das Geschehen. Obwohl inzwischen die Sonne von einem fast wolkenlosen Himmel scheint, ist es immer noch kalt und windig, weil die Arena jetzt komplett im Schatten liegt. Die Wulfs haben sich im Restaurant einen Burger mit Pommes bestellt und lassen ihn sich schmecken.

Kurz vor Ende des Spiels trägt der Wind den Duft frischen Popcorns durch die Arena – ein Vorbote des Filmabends. Er wird den Fußball-Tag in der Schlachthofkneipe nicht mehr retten. Keine zwei Minuten nach dem Abpfiff ist die Arena so leer wie um 18 Uhr.