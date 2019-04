Bremen. Die Bremer Beachvolleyballerin Kim Behrens ist wieder auf der World Series unterwegs. Behrens, die einst die Sportbetonte Schule an der Ronzelenstraße besuchte und mittlerweile für den OSC Baden-Württemberg startet, hat beim Vier-Sterne-Turnier im chinesischen Xiamen, einem Turnier der zweithöchsten Kategorie, die Qualifikationsrunde überstanden und sich fürs Hauptfeld qualifiziert. In Xiamen tritt die 26-jährige Behrens an der Seite von Cinja Tillmann an. In der Qualifikation des Xiamen-Turniers hatte das Duo zunächst das dänische Team Tyndeskov/Trans mit 2:0 (21:15, 21:10) besiegt. Fünf Stunden später setzte es sich gegen Calluori/Gerson aus der Schweiz mit 2:1 (21:12, 25:27, 21:12) durch.

Vor drei Monaten hatte Behrens mit Sandra Ittlinger jene Partnerin verloren, an deren Seite sie sich bis in die erweiterte Weltspitze vorgearbeitet hatte. Ittlinger war in einer Art Ringtausch unter den deutschen Spitzenteams an die Seite von Chantal Laboureur gewechselt. Weswegen Kim Behrens zunächst ohne Partnerin dastand.