In der Stadt Bremen dürfen Kinder unter 15 Jahren weiter in Gruppen mit bis zu 20 Personen trainieren. (Julian Stratenschulte/DPA)

Im Zuge der bundesweit vereinbarten Corona-Notbremse hat der Bremer Senat Ende der Woche Verschärfungen beschlossen, die ab diesem Montag, 29. März, gelten. Der Landessportbund mit Präsident Andreas Vroom und der Bremer Fußballverband mit Grünen-Politiker Björn Fecker an der Spitze weisen in den Sozialen Netzwerken darauf hin, dass von diesen Verschärfungen auch der Sport betroffen ist. Für Bremen und Bremerhaven gelten dabei unterschiedliche Regeln. Aufgrund der Überschreitung des Corona-Inzidenzwertes von 100 ist in der Stadt Bremen und auch in Bremerhaven die Ausübung von Sport (Indoor und Outdoor) nur noch als Individualsport und nur allein, zu zweit oder mit dem eigenen Haushalt erlaubt. In Bremen allerdings ist die Ausübung von Sport im Freien mit Gruppen bis zu 20 Kindern im Alter bis einschließlich 14 Jahren und höchstens zwei Trainerinnen oder Trainern weiterhin erlaubt. „Es gibt in der Bürgerschaft und im Senat eine große überparteiliche Unterstützung dafür, den Kindern den Sport weiter zu erlauben“, kommentierte Fecker auf Facebook. Diese Möglichkeit, Sport mit Kindergruppen auszuüben, ist in Bremerhaven per Allgemeinverfügung des Bremerhavener Magistrats indes wieder gestrichen worden. Für Kaderathletinnen und -athleten besteht weiterhin die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung durch das Sportamt oder das Amt für Sport und Freizeit der Stadt Bremerhaven, schreibt der LSB auf seiner Facebook-Seite. Überdies ist ärztlich verordneter Reha-Sport trotz der Verschärfungen mit bis zu zehn Personen weiter möglich, wenn zwischen den beteiligten Personen der Mindestabstand eingehalten wird. Die Verschärfungen für den Sport im Land Bremen sind inzidenzbasiert und gelten zunächst bis zum 18. April.