Michael Mai (kokenge/nph)

Der 7. Juli 2007 ist ein besonderes Datum für Michael Mai. Denn an dem Tag ist er endgültig angekommen in Deutschland, in dem Land, das er zuvor viele Jahre lang regelmäßig in den Sommermonaten besucht, kennen- und liebengelernt hatte. Mai, der zuvor hauptberuflich als Lehrer und Basketballtrainer an der Damascus Christian School in der Nähe von Portland/USA tätig war, hatte in den Ferien regelmäßig an Camps der christlichen Basketballorganisation „News Release“ teilgenommen, erst als Spieler, später als Trainer. Und nun, in diesem Sommer 2007, wollte ihn die Organisation als Vollzeittrainer am Standort in Wolmirstedt/Sachsen-Anhalt.

Mai musste nicht lange überlegen. Die Aufgabe, für die Organisation europaweit tätig zu sein und die Camp-Angebote auszuweiten, war einfach zu reizvoll. Also zog Michael Mai in die Nähe von Magdeburg und übernahm dort parallel den Cheftrainerposten beim Regionalligisten BBC Magdeburg.

„Das war ein echter Glücksfall für mich“, sagt Mai, der als Sohn eines Pastors und einer Lehrerin in Äthiopien geboren wurde und bis zu seinem 13. Lebensjahr auch in Nigeria und Liberia gelebt hat. Während seiner Kindheit in Afrika stand für Michael Mai noch Fußball an erster Stelle, erst als die Familie in die USA zurückgekehrt war, rückte für ihn Basketball in den Vordergrund. Während seines Studiums spielte er in der Collegemannschaft der Judson University im US-Bundesstaat Illinois.

Den Traum von einer Karriere als Basketballprofi musste er nach einem Kreuzbandriss bereits im Alter von 22 Jahren begraben. Also trat der heute 44-Jährige in die Fußstapfen seines Vaters, der vor seiner Zeit in Afrika ebenfalls als Highschooltrainer gearbeitet hatte.

Bis 2010 blieb Michael Mai in Magdeburg, danach zeichnete er drei Jahre für den UBC Hannover in der Pro A und Pro B verantwortlich. Seine erfolgreichste Zeit hatte der Amerikaner dann beim VfL Kirchheim Knights (Pro A), mit denen er in der Saison 2016/17 das Play-off-Halbfinale erreichte. „Kleines Budget, große Erfolge – das war eine tolle Zeit“, sagt Mai, der im Anschluss auch den Zweitligaaufsteiger Karlsruhe Lions bis unter die besten Vier brachte und als Trainer des Jahres ausgezeichnet wurde. Nach einem Fehlstart in die noch laufende Spielzeit mit nur zwei Siegen in neun Partien musste er dort im November seinen Chefposten räumen.

Einen Monat später kam Michael Mai als Hospitant zu den Eisbären nach Bremerhaven. Binnen weniger Wochen wurde er erst zum Assistenztrainer und nach dem Rücktritt von Dan Panaggio zum Headcoach befördert.