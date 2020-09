Die Zieleinfahrt nach der 7. Etappe: Der Belgier Wout Van Aert (Zweiter v.l.) freut sich über seinen Tagessieg. (Pool/BELGA/dpa)

Der Freitag war ein erfolgreicher Tag für das Team Bora-Hansgrohe. „Das war eine tolle Teamleistung – inklusive der Arbeit von Lennard Kämna“, sagte Erik Weispfennig nach der siebten Etappe. Kämna führte zwischenzeitlich das Feld sogar an. Die Order der Teamleitung war, von Beginn an die Führung zu übernehmen, um Peter Sagan zum Grünen Trikot zu verhelfen, also zur Führung in der Sprintgesamtwertung. Auch dank der Arbeit von Kämna ging die Taktik voll auf. Der slowakische Teamgefährte des Bremers wird nun an diesem Sonnabend „in Grün“ in die erste Pyrenäen-Etappe gehen. Und für Bora-Teamkapitän Emanuel Buchmann lief es ebenfalls hervorragend: Er kam mit der Spitzengruppe ins Ziel und machte, weil seine gesamte Mannschaft vorher dermaßen Tempo gemacht hatte, wichtige Zeit und einige Plätze in der Gesamtwertung gut. Buchmann verbesserte sich auf Platz zwölf, Kämna auf Platz 64. Am Donnerstag noch hatte der Bremer nach großem Zeitverlust schwer mit sich gehadert. „Ich kann überhaupt nicht die Leistung abrufen, wie ich es gerne würde“, hatte er gesagt, „ich bin gar nicht zufrieden, wie es mit mir läuft.“ Eine Einschätzung, die für Erik Weispfennig zumindest auf die Vorstellung am Freitag nicht zutraf.

Weitere Informationen

Erik Weispfennig (51) ist Sportlicher Leiter der Bremer Sixdays und war in seiner aktiven Zeit unter anderem Weltmeister im Madison. Für den WESER-KURIER analysiert er die Leistungen von Lennard Kämna bei der Tour.