Fabian Bleck (r., im Zweikampf mit Gießens Mahir Agva) glaubt an den Klassenerhalt mit den Eisbären. (Sven Peter/hansepixx)

Eigentlich war Michael Mai im Dezember nach Bremerhaven gekommen, um zu hospitieren, um zu lernen. Um zu erfahren, wie in der Basketball-Bundesliga gearbeitet wird. Jetzt sollen die Spieler von ihm lernen. Seit gut einer Woche ist Michael Mai Headcoach der Eisbären Bremerhaven und Nachfolger von Dan Panaggio, der nach einer nicht enden wollenden Niederlagenserie vom Trainerposten zurückgetreten ist. Die Situation ist brenzlig, der Auftrag für den nun schon dritten Coach in dieser Saison heikel: Michael Mai soll die Eisbären vor dem Absturz in die Pro A bewahren – nicht mehr, nicht weniger.

„Ja, natürlich wird das schwer“, sagt Michael Mai. Aber er sieht eine gute Chance, den Turnaround zu schaffen und das Team noch von den Abstiegsrängen wegzuführen. Ein Team, das über Wochen enttäuscht hat. Das viele Wünsche offen ließ. Das zum Teil herbe Klatschen kassiert hat. Das mit nur sechs Punkten Schlusslicht ist in dieser Liga. Und das nun schon 16 Partien in Folge verloren hat. Doch gerade darauf baut Mai nun. Er war in den zurückliegenden Wochen sehr nahe dran an der Mannschaft. Er hat gespürt, dass es die Spieler wurmt, „als Loser bezeichnet zu werden“. Dass sie diesen Negativlauf stoppen wollen. Unbedingt und mit aller Intensität. Mai sagt: „Es ist keine Frage des Könnens, sondern des Kopfes.“ Der Kader habe ausreichend Qualität für die Bundesliga, betont der Amerikaner. Man müsse es nur aufs Parkett bringen, und zwar schnell.

Endspiel gegen Jena

Bei seiner Premiere am Sonntag beim Tabellenführer in München (80:91) gelang das zumindest schon ansatzweise. „Die zweite Halbzeit war okay“, sagt Mai und verweist darauf, dass die Zeit der Vorbereitung für ihn recht knapp und der Matchplan deshalb limitiert gewesen sei. Nun hatte der neue Coach eine komplette Woche, um seine Mannen auf ein Spiel vorzubereiten. Auf das Spiel, muss es genau genommen heißen. Denn die Heimpartie gegen Jena an diesem Sonnabend in der Stadthalle Bremerhaven (20.30 Uhr) hat bereits Endspielcharakter. Jena ist zurzeit 16. und steht also auf dem Platz, den die Eisbären unbedingt noch erreichen müssen.

„Wir haben in jedem Spiel die Chance, zu gewinnen – wenn wir es richtig machen“, sagt Mai. Richtig machen, das bedeutet hier auch: besser machen. Offensiv wie defensiv will der 44-Jährige ein paar Dinge verändern. „Er ist ein Fachmann, der sein Wissen gut vermitteln kann“, sagt Eisbären-Kapitän Fabian Bleck. Die Partie in München zählt er noch nicht mit, für Bleck beginnt jetzt der Neustart. Er ist überzeugt davon, dass Mai neue Impulse setzen kann. „Was wir dann daraus machen, wird man am Wochenende sehen.“

Jena also. In allen Gesprächen dreht es sich um dieses eine, um dieses so wichtige Spiel. Verlieren ist keine Option. Nicht mehr. „Wenn wir von der ersten Minute an hellwach sind und dann mal über 40 Minuten mit viel Energie und klarem Kopf spielen, müssen wir uns über das Scorerboard am Ende keine Gedanken machen“, sagt Michael Mai.

Mit klarem Kopf, das gilt zum einen für das Verhalten in der Verteidigung. Mai hat seinen Mannen klare Regeln mitgegeben. Die schlech­te Defense war über Monate ein The­ma. Viel wurde versucht, nichts hat gefruchtet. Jetzt sollen die Aufgaben klar verteilt sein, jeder soll um seine Rolle wissen. „Früher“, sagt Kapitän Bleck, „waren wir da etwas freier.“ Was interpretiert auch heißen kann: Den Eisbären hat (bisher) die Struktur gefehlt.

Mit klarem Kopf, das gilt aber auch für den Angriffsvortrag. Schnell sollen sie spielen. Aggressiv und mit Zug zum Korb. Den Ball besser laufen lassen. Physisch präsent sein. Auch mal Fouls ziehen, wie es im Fachjargon heißt. Alles einfache Dinge, sollte man meinen. Aber es sind genau die Dinge, an denen es oftmals gefehlt hat. Mai will Abhilfe schaffen. Dafür arbeitet er von morgens früh bis abends spät. Die Belastung sei intensiv, für ihn aber normal, sagt Michael Mai. Er will nicht nur seinen Job machen, er will den Job richtig machen.

Eisbären suchen Power Forward

Wie lange er diesen Job machen wird? Diese Frage ist – wie so viele andere auch – nicht geklärt. Darüber habe man noch nicht gesprochen, verrät Michael Mai, der sich mit dem jetzt nur noch als Sportdirektor agierenden Dan Panaggio in einem regen Austausch befindet. Zukunftsthemen, die über den Mai dieses Jahres, also über das Saisonende hinausgehen, sind bisher nicht dabei, mal abgesehen davon, dass die Eisbären zwangsläufig zweigleisig planen müssen und ihre Lizenzunterlagen auch für die Pro A einreichen werden.

Ansonsten geht es um das Hier und Jetzt. Um Jena. Darum, das Team schnellstmöglich stärker zu machen und auch darum, personell noch nachzulegen. Die Eisbären sind auf der Suche nach einem Vierer, nach einem treffsicheren Power Forward. „Lange warten können wir nicht mehr, die Zeit läuft uns davon“, sagt Michael Mai. Schon in Kürze, so sagt er, soll die Neuverpflichtung perfekt sein, „ich hoffe auf nächste Woche“.

Die Zeit, sie läuft in der Tat. Zwölf Spiele sind nur noch zu absolvieren. Für die Eisbären sind es zwölf Endspiele. Der Rechenschieber werde zwar noch nicht benötigt, sagt Fabian Bleck. Aber gerechnet wird schon. „Noch ist alles eng beisammen, noch sind die Konkurrenten in Reichweite, noch haben wir es in der Hand“, sagt der Kapitän. Und er sagt auch: „Acht, neun Siege wird man am Ende brauchen, um in der Liga zu bleiben.“ Drei haben sie erst auf dem Konto. Nummer vier soll und muss an diesem Sonnabend her.