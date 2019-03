Dann setze sich jedoch mehr und mehr die jugendliche Dynamik der Ersten durch. Mit 26:2 Punkten rangiert Findorff I weiter an der Tabellenspitze, zwei Punkte vor SV Grambke-Oslebshausen II. Findorff II liegt mit 13:17 Zählern auf dem sechsten Platz.

Während die Erste noch eine schlagkräftige Truppe zusammen bekommen hatte, trat die Zweite mit dem letzten Aufgebot an. Neben vier Juniorenspielern mussten sogar Betreuer Meyerdierks und Torwart Petereit im Feld auflaufen. Umso bemerkenswerter, wie sich die Reserve schlug und dem Klassenprimus gerade zu Beginn gehörig die Suppe versalzte. Letztendlich war die Erste jedoch physisch klar überlegen und konnte vor rund 80 Zuschauern einen am Ende ungefährdeten Sieg landen.

Findorff II dominierte in den ersten zehn Minuten das Spiel und ging schnell 3:1 und 4:2 in Führung. Erst jetzt legte der Tabellenführer einen Zahn zu und konnte mit vier Treffern infolge zum 6:4 die Weichen auf Sieg stellen. Über 10:7 und 16:9 lag die Erste zur Pause mit 13:18 in Führung. Nach der Halbzeitpause zog die Erste merklich das Tempo an und baute den Vorsprung immer weiter aus. Spätestens beim 19:28 (45.) war das Spiel endgültig entscheiden.

Am Sonntag steht das Spitzenspiel gegen Delmenhorst auf dem Programm. Die Gäste haben sich mit ein paar unnötigen Punktverlusten den Aufstieg selbst vermasselt und rangieren zurzeit nur noch auf Platz vier. Trotzdem zählt das Team weiterhin zu den spielstärksten der Liga und wird dem Tabellenersten alles abverlangen. (18.30 Uhr, Sporthalle BSA Nürnberger Straße).

SG Findorff I: Ahrens, Hattendorf; Harms (6), Gresens (3), Schröder (4), Brunswick (3), Caneiro Alves (1), Nikutowski (6), Bertram (7), Mansch (6/1), Grünewald, Weirauch (4).