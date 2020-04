Aleksandre Metriveli spielte vergangene Saison für die Rubies. (Frank Thomas Koch)

So richtig überraschend kam die Nachricht dann ja nicht mehr. Kurz vor dem Osterfest teilte der Deutsche Tennis-Bund (DTB) per Mail mit, dass es in diesem Sommer keine Punktspiele in der ersten und zweiten Bundesliga geben werde. Von der Absage sind zehn Erst- und 18 Zweitligisten betroffen – also auch die BTC-Rubies vom Bremer Tennis-Club, die eigentlich am 12. Juli in der zweiten Liga Nord ihre Saison beginnen sollten. „Das ist die richtige Entscheidung“, sagt Trainer Axel Finnberg. Die gute Nachricht dabei: Das Team hat den Klassenerhalt schon jetzt sicher und wird im Sommer 2021 in der zweithöchsten deutschen Liga spielen.

Finnberg muss schmunzeln, als er das erzählt. Überhaupt versucht er, das Beste aus einer Situation zu machen, von der niemand weiß, wie und vor allem wann sie endet. „Es tut mir auch leid für die Spieler, die ja jetzt über Monate keine Einnahmen haben werden“, sagt er. Geld von den Klubs, das meist in die Reisen zu den Tennis-Turnieren in aller Welt gesteckt wird. Viele Spieler stünden vor einer ungewissen Zeit.

Bei den Rubies möchte Finnberg aus der Not jetzt gerne eine Tugend machen. Heißt: Er will dem Klub, aber auch den Sponsoren eine Perspektive geben. Die heißt derzeit Final Four, also ein Turnier, an dem vier Zweitligisten an einem Wochenende in Bremen antreten und in Halbfinals, einem Spiel um Platz drei und Endspiel um Punkte kämpfen. „Vielleicht könnte sogar eine kleine Players Night das Wochenende abrunden“, meint Finnberg. Denn so hätten auch die Sponsoren die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Ob das realistisch sei? Finnberg weiß es nicht. „Planbar ist derzeit ja nichts, aber wir würden das gerne organisieren.“

Er hat jetzt einen Brief an die Werbepartner des Zweitligisten verschickt, seine Idee vorgestellt und auch die Hoffnung geäußert, dass die Firmen das Projekt Zweitliga-Tennis in Bremen auch in der Zukunft finanziell absichern. Denn ohne Sponsoring geht natürlich nichts bei den Rubies, das Team besteht zwar auch aus Bremer Talenten, in erster Linie sind es aber Spieler aus dem Ausland, die wie vor einem Jahr die Klasse sicherten – und die kosten natürlich Geld.

Finnberg, der als professioneller Tennislehrer sein Geld verdient, spürt in diesen Wochen, dass es durchaus Menschen gibt, die den Tennissport unterstützen, auch wenn sie ihn gar nicht ausüben können. Rund 20 Prozent seiner Kundschaft hätte für Tennisstunden Geld überwiesen, obwohl die ja ausgefallen seien. Noch sei er guter Dinge, „aber ein bisschen Geld vom Staat wäre jetzt schon ganz gut“. Er hat eine Corona-Soforthilfe beantragt, die Lebenshaltungskosten wie Versicherungen würden ja weiterlaufen.

Für den Sommer erwartet Finnberg eine entspanntere Situation. „Ich gehe schon davon aus, dass das Training komplett stattfinden kann.“ Weil viele Familien ihren Sommerurlaub in diesem Jahr wohl eher in der Heimat verbringen würden, habe er beschlossen: „Ich arbeite in den Sommerferien durch.“ Tennis hält Finnberg ohnehin nicht für den gefährlichsten Sport. „Und wer derzeit in den Supermarkt oder Baumarkt geht, lebt sowieso gefährlicher als ein Tennisspieler.“ Natürlich müsse man beim Training auf eine Rudelbildung der Spieler achten, „aber ich könnte mir auch ein Training nur mit zwei oder vier Spielern vorstellen. Es geht darum, dass der Mindestabstand eingehalten wird, dass Umkleidekabinen gesperrt bleiben. Und dass man sich beim Sport nicht an den Mund oder in die Augen fasst“. Man spürt: Axel Finnberg bleibt eben ein absoluter Daueroptimist.