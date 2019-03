Werder-Spieler Zahar Efimenko. (Koch)

Bremen. Bei der sechsten Doppelrunde der Schachbundesliga galt Werder Bremen sowohl gegen den FC Bayern München als auch gegen die MSA Zugzwang als hoher Favorit. Doch die Grün-Weißen tat sich in Mühlheim gegen die vermeintlichen Underdogs überraschend schwer. Gegen Bayern gab es einen mühsamen 4,5:3,5-Sieg und gegen Zugzwang lediglich ein 4:4. Am Ende mussten die Bremer mit den erzielten 3:1-Mannschaftspunkten mehr als zufrieden sein. Aber trotz des unerwarteten Punktverlustes stehen die Norddeutschen weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz.

Auf dem Papier schien der Kampf des Dritten (Werder) gegen den Abstiegskandidaten (Bayern) eine klare Sache, doch die vermeintlich einfache Begegnung entpuppte sich als eine zähe Angelegenheit. Der Internationale Meister Alexander Markgraf erlaubte seinem Gegenüber in einem Marshall-Gambit bereits im 17. Zug eine Dauerschachkombination – ein Remis, das gegen einen mehr als 200 ELO-Punkte schwächeren Gegner zu einem derart frühen Zeitpunkt in der Eröffnung nicht passieren darf. Auch die beiden Großmeister Laurent Fressinet und Zahar Efimenko kamen gegen ihre jeweils schwächeren Spielpartner nicht über ein Unentschieden hinaus. Allein aus diesen drei Partien hätten die Werderaner angesichts des Spielstärkenunterschieds ein Punkt mehr erzielen müssen.

Zu allem Überfluss erwischte der bis dahin so fleißige Punktesammler Wouter Spoelman einen rabenschwarzen Tag; bereits zum Ausgang der Eröffnung sah er sich einen Königsangriff gegenüber, auf den er nicht optimal reagierte und sich schon bald darauf in einer Verluststellung wiederfand. Doch Werders Routinier Zbynek Hracek konnte noch vor der Zeitkontrolle mit einem schnörkellosen Schwarzsieg den Ausgleich wieder herstellen. Erst hiernach lief es für Werder wieder rund: Tomi Nybäck zeigte in einem Turmendspiel seine ganze Klasse und Vlastimil Babula sicherte schließlich den Mannschaftserfolg. Jan Werles Niederlage zum 4,5:3,5 war nur noch Kosmetik.

Das holprige Spiel setzte sich auch in der zweiten Partie fort. Auch gegen die ebenfalls aus München stammende MSA Zugzwang waren die Hanseaten hoher Favorit, doch für das Team um Kapitän Gennadij Fish lief nicht viel zusammen. Zwar konnten Efimenko, Nyback, Babula und Markgraf ihre Schwarzpartien weitestgehend problemlos remisieren, doch hätte man auch hier in Anbetracht der durchgehend größeren Spielstärke den einen oder anderen Sieg erwarten können. Diese besorgten dann zwar Hracek und Werle, doch es gab auch überraschende Niederlagen: Zuerst verlor am Spitzenbrett Werders Franzose Fressinet gegen den jungen Internationalen Meister Leons Mons, der eine fantastische Saison spielt. Und als dann auch noch der an diesem Wochenende glücklose Spoelman seine überlegene Stellung zum Verlust verdarb, war aus Sicht des Münchener Amateurteams die Sensation perfekt.

Dabei hätte es sogar noch schlimmer kommen können, sagte Vlastimil Babula hinterher: „Insbesondere gegen Zugzwang hätten wir bei normalem Verlauf auch 2:6 verlieren können.“ Und sein Großmeisterkollege Hracek ergänzte: „Wir hatten in beiden Begegnungen auch sehr viel Glück.“

„Der Punktverlust gegen Zugzwang ist ein kleiner Rückschlag für Werder“, meinte auch Werders Trainer Matthias Krallmann. „Aber an diesen Spieltagen erreichten nicht alle Profis ihre Normalform.“ Dennoch ist der Trainer mit der bisherigen Saison sehr zufrieden: „Platz drei ist nach wie vor ein realistisches Ziel.“

Mit 16:4 Punkte stehen die Grün-Weißen nach zwei Dritteln der Saison weiterhin auf dem dritten Platz. Am nächsten Doppelspieltag am 10. und 11. März steigt das große Duell mit dem Titelverteidiger OSG Baden-Baden, die überraschend gegen die SG Solingen verloren. Zudem gastiert Werder bei der SG Speyer-Schwegenheim.