Was wird aus den Räumlichkeiten des Hastedter TSV? Am Freitag wird der Klub beim Amtsgericht den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen. (Christina Kuhaupt)

Das Wunder ist ausgeblieben. An diesem Freitag wird Günther Müller den Gang antreten, den er in den vergangenen Tagen mit großem Einsatz noch zu verhindern versucht hatte: den Gang zum Amtsgericht. Der Vorsitzende des Hastedter TSV hatte bis Donnerstag gehofft, einen Geldgeber zu finden, mit dem der Klub die bevorstehende Zahlungsfähigkeit im letzten Moment noch abwenden wollte. „Die Sache hat sich zerschlagen“, sagte der 83-Jährige am Nachmittag zwar traurig, aber gefasst.

Das Scheitern seiner Mission hatte sich über Tage angekündigt. Am Mittwoch hatten der Landessportbund Bremen (LSB) und Sportsenatorin Anja Stahmann dem HTSV-Chef nahe gelegt, den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu stellen. Aus ihrer Sicht war dem 157 Jahre alten Traditionsverein zumindest kurzfristig nicht mehr zu helfen. Die Kosten für die vereinseigene Halle einerseits und immer weniger zahlende Mitglieder andererseits erzwangen den Gang des Hastedter TSV zum Amtsgericht.

Der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bedeutet nicht zwangsläufig auch das Ende des HTSV. Das Gericht wird umgehend einen vorläufigen Insolvenzverwalter einsetzen, der prüft, ob überhaupt ein Verfahren eingeleitet wird. Sollte sich die Masse, also das Vermögen des Hastedter TSV, als zu gering erweisen, könnte die Abwicklung des Klubs auch ohne Verfahren vorgenommen werden. Verein, LSB und Sport- und auch Bildungsbehörde hoffen, dass zumindest der Sportbetrieb in der Halle am Jakobsberg weiterlaufen kann. Immerhin vier Schulen nutzen, neben dem HTSV und den Handballern des HC Bremen, die Stätte für ihren Sportunterricht.