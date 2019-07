Die Bremerin Kim Behrens (links) und ihre Partnerin Cinja Tillmann zeigten bei der Beachvolleyball-WM im Rothenbaum Stadion in Hamburg erstklassigen Beachvolleyball. (Christian Charisius/dpa)

Zum ersten internen deutschen Kräftemessen ist es gleich in der Runde der besten 32 Teams zwischen Karla Borger/Julia Sude (Stuttgart) und Kim Behrens/Cinja Tillmann (Münster) gekommen. Die beiden Teams trafen am Mittwoch auf dem Center Court am Hamburger Rothenbaum aufeinander. Borger, Vizeweltmeisterin von 2013, und ihre neue Partnerin Sude haben alle drei Gruppenspiele gewonnen. Behrens/Tilmann hingegen hatten nur knapp die direkte Qualifikation verpasst, nachdem sie in einem engen Match gegen Kanada (Heather Bansley und Brandie Wilkerson) 1:2 (21:14 ,19:21, 13:15) verloren. Als beste Gruppendritte qualifizierten sie sich dennoch für die nächste Runde.

Starkes deutsches Match auf Augenhöhe

Die Außenseiterrolle schien also geklärt. Doch tatsächlich bot sich bereits im ersten Satz ein Match auf Augenhöhe, wo beide Teams um jeden Ball kämpften und Aufschläge mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde ins Spiel brachten. Satz eins ging knapp mit 19:21 an Behrens/Tillmann. „Das Kim Behrens hier in Führung geht, ist schon eine kleine Überraschung“, kommentierte Julius Brink, ehemaliger Beachvolleyball-Olympiasieger, zum Ende des Satzes.

Der zweite Satz wurde gerade zu Beginn vor allem durch das Beach-Duo Borger/Sude dominiert, nachdem Karla Borger das Heft in die Hand nahm und auch mit gut platzierten kurzen Aufschlägen punktete. Julia Sude hingegen fand zu Beginn den Rhythmus weder im Aufschlag noch im Block, wie die TV-Kommentatoren mehrfach betonten. Behrens/Tillmann gaben aber niemals auf und kämpften sich immer wieder ran. „Die beiden machen Spaß, weil sie sehr unbekümmert sind. Sie schauen immer nach vorne und machen das Beste aus ihrer kurzen gemeinsamen Zusammenspielzeit“, so TV-Kommentator Wilfried Hark über das Beachduo Behrens/Tillmann, die erst seit Februar zusammenspielen. Die beiden variierten immer wieder in ihren Angriffen und machten es den Favoriten schwer. Am Ende schafften Borger/Sude aber den Satzausgleich mit 21:17. Für Behrens/Tillmann ist das Turnier im Hamburger Rothenbaum zudem ein Debüt, während Borger/Sude bereits entsprechende Erfahrungen vor großer Kulisse sammeln konnten.

Der dritte und entscheidende Satz wird nur bis 15 gespielt. „Das, was sie hier spielen, ist erstklassiger Beachvolleyball“, so Julius Brink während des dritten Satzes. Immer wieder brachten die jüngeren Behrens/Tillmann mit Überkopf-Pässen den gegnerischen Blocker in Bewegung. Bei dem spannenden Spiel schien es auch für die Zuschauer schwierig, sich auf eine Seite zu schlagen. Am Ende siegte knapp das Favoriten-Duo Borger/Sude mit 15:13. Karla Borger und Julia Sude stehen damit als erstes deutsches WM-Duo im Hamburger Achtelfinale. "Die schwierigste Aufgabe ist, sich in Drucksituationen während des Turniers kennenzulernen, das kann man im Training einfach nicht simulieren", erklärte Sude. Das zu Jahresbeginn ebenfalls neu zusammengestellte Team trifft am Donnerstag im Kampf um den Viertelfinal-Einzug auf die Brasilianerinnen Barbara/Fernanda.

Ludwig/Kozuch doch noch WM-Gruppensieger

Kim Behrens ehemalige Partnerin Sandra Ittlinger und ihre Partnerin Chantal Laboureur müssen heute um 16 Uhr gegen die US-Amerikanierinnen Sponcil/Claes aufschlagen. Ittlinger war im Rahmen der Rotation im deutschen Frauen-Beachvolleyball zu Chantal Laboureur gewechselt. Ausgelöst wurde die Partnerwechsel durch das verletzungsbedingte Karriereende von Olympiasiegerin Kira Walkenhorst.

Laura Ludwig und Margareta "Maggie" Kozuch spielen am Mittwoch (17 Uhr) im Sechzehntelfinale gegen die Amerikanerinnen Summer Ross/Sarah Hughes. Das US-Duo kann bisher einen Sieg auf der Welttour beim Vier-Sterne-Turnier in Moskau 2018 als größten Erfolg vorweisen.

In ihrer Gruppe hatten sich Ludwig/Kozuch doch noch den Spitzenplatz gesichert. Das prominente deutsche Nationalteam, das ein halbes Jahr nach seiner Neugründung noch um Stabilität ringt, bezwang zum Vorrundenabschluss die Außenseiter Tochukwu Nnouruga und Francisca Ikhiede aus Nigeria ohne Probleme mit 2:0 (21:10, 21:9) und brauchte dazu lediglich 33 Minuten. (mit dpa)

Sehen Sie hier alle drei Spiele ab 15 Uhr im Livestream.

Mehr zum Thema Beachvolleyball World Tour Der mühsame Weg der Bremerin Kim Behrens Nach der Trennung von ihrer langjährigen Partnerin Sandra Ittlinger fehlt der Bremerin mit neuer ... mehr »

++ Der Artikel wurde aktualisiert um 16.45 Uhr. ++