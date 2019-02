Der gebürtige Bremer Florian Wellbrock schwimmt für den SC Magdeburg. (Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA Press/dpa)

Wasser und Eis – das sind die Gebiete, in denen die Nominierten in der Kategorie „Sportler des Jahres 2018“ zu Hause sind und herausragende Leistungen erbringen. Wenn Jan Urbas an der Scheibe ist, wird’s brandgefährlich. Er ist der Toptorjäger der Fischtown Pinguins. Im zweiten Jahr spielt der Slowene für das Bremerhavener Eishockeyteam, sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2020. In der vergangenen Saison erzielte der 30-jährige Linksschütze 21 Treffer, zudem lieferte er 19 Vorlagen. In der laufenden Spielzeit, in der er im Dezember vier Partien aufgrund einer Kopfverletzung verpasste, schoss Jan Urbas bereits 233-mal aufs Tor, war dabei 18-mal erfolgreich und kommt mit bis dato 18 Assists aktuell auf 36 Scorerpunkte.

Die Qualitäten des Offensivmannes schätzt man auch in seiner Heimat: Jan Urbas ist seit vielen Jahren eine Stütze des slowenischen Nationalteams, nahm an mehreren Weltmeisterschaften und zweimal auch an Olympischen Spielen teil. Beim olympischen Turnier in Sotschi 2014 erreichte der 100 Kilogramm schwere Torjäger mit Slowenien das Viertelfinale. 2018 in Pyeongchang/Südkorea war das Turnier für Urbas und Co. eine Runde früher beendet: In der Viertelfinalqualifikation musste sich Slowenien nach einer 1:0-Führung eben durch Jan Urbas der Auswahl aus Norwegen nach Verlängerung noch mit 1:2 geschlagen geben.

Wenn Jan Seekamp das Steuer übernimmt, ist der Wassersportverein Hemelingen (WHV) in der Regel auf Erfolgskurs. Seekamp ist nicht nur Steuermann, sondern auch Kapitän des Teams, das seit 2016 in der 1. Bundesliga segelt. Hart am Wind arbeitend, ist der 46-Jährige so etwas wie der Motor auf der J/70, auf dem Bootstypen, mit dem die vierköpfigen Teams in der Ersten Liga und in der Champions League die Regatten ausfahren. Unter der Regie von Kapitän Seekamp feierte der WHV im zurückliegenden Jahr mit Platz drei im Champions-League-Finale den größten Coup der Vereinsgeschichte. Zudem hat sich das WHV-Quartett als Vierter der Bundesliga erneut für die Champions League qualifiziert.

Jan Seekamp, Geschäftsführer der familieneigenen Schlosserei, ist seit Kindesbeinen Mitglied im Wassersportverein Hemelingen und seit mehr als vier Jahrzehnten in seinem Sport aktiv. Ob Optimist, 420er, Laser, Drachenboot oder Pirat – Jan Seekamp hat sich als Amateur in vielen Bootsklassen ausprobiert und dabei auch einige Ausrufezeichen gesetzt. Er nahm an Welt- und Europameisterschaften teil und stand auf nationaler Ebene mehrfach auf dem Siegertreppchen.

Wenn Florian Wellbrock ins Becken springt, wackeln die Rekorde. Gleich zweimal hat der für den SC Magdeburg startende Schwimmer im vergangenen Jahr den deutschen Rekord auf seiner Paradestrecke über 1500 Meter Freistil pulverisiert. Zunächst im April, als er in Schweden mit 14:40,69 Minuten die 27 Jahre alte Bestmarke von Jörg Hoffmann um fast zehn Sekunden unterbot. Und dann bei der Europameisterschaft in Glasgow Anfang August, als er sich sogar in Weltjahresbestzeit von 14:36,15 Minuten den Titel holte.

Nach einem enttäuschenden Auftritt bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 war der gebürtige Bremer seiner Form lange hinterhergekrault, jetzt aber ist der 21-Jährige endgültig angekommen in der Weltspitze. „Das zeigt mir, dass ich doch einiges richtig gemacht habe“, sagt Wellbrock, der im Sommer 2014 von der Sportbetonten Schule an der Ronzelenstraße an den Bundesstützpunkt nach Magdeburg gewechselt ist und dort parallel eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann absolviert.