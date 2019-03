Steffen Dieckermann (Mitte) muss Komet Arsten am Saisonende verlassen. (Mats Vogt)

Mitten im Aufstiegskampf der Fußball-Landesliga Bremen sorgt der TuS Komet Arsten für einen Paukenschlag. Der Tabellendritte, der jetzt vier Punkte hinter dem zweiten Aufstiegsplatz zurückliegt, trennt sich nach der Saison überraschend von Trainer Steffen Dieckermann. Das teilte die Fußball-Abteilungsleitung um seinen Vorsitzenden Serdal Tümkaya dem 44-Jährigen am Dienstagabend mit.

„Das ist völlig absurd und skurril. Wir würden keinen guten Fußball spielen und es bräuchte frischen Wind, aber eine persönliche Entscheidung gegen mich sei es nicht“, berichtet ein enttäuschter Dieckermann. Am vergangenen Wochenende hatten die Arster noch das Topspiel gegen Tura Bremen mit 1:0 gewonnen und so den dritten Tabellenrang zurückerobert. „Weil der zweitplatzierte FC Union 60 verloren hat, hätte das jetzt noch mal eine Wende im Aufstiegskampf einläuten können. Und dann kommt so was“, ärgert sich Dieckermann, der die Mannschaft im März 2013 übernahm, vor dem Abstieg bewahrte und 2016 mit ihr in die Landesliga aufstieg.

Am Donnerstag wollen sich seine Spieler derweil entscheiden, wie es für sie bis zum Saisonende weitergeht. Ein Rücktritt der gesamten Mannschaft steht im Raum. Der als Nachfolger eingeplante Niko Klein, derzeitiger Trainer des VfL 07, soll seine Zusage internen Quellen zufolge bereits wieder zurückgezogen haben.