Mohammed Harkous und Michael Bittner vertreten Deutschland. (Arnold/dpa)

Bremen. Es ist angerichtet. An diesem Wochenende starten die eSportler des SV Werder Bremen, Michael „MegaBit“ Bittner und Mohammed „MoAuba“ Harkous, bei der ersten Auflage des FIFA eNations Cup in London. Das Dou will trotz einer schweren Gruppenauslosung den nächsten Angriff auf einen Titel an der Konsole starten.

„Unser Ziel ist es, auf jeden Fall weiter zukommen“, sagt MoAuba. In der Gruppe C bekommt es das Duo mit Brasilien, Schweden, Norwegen und Argentinien zu tun. Neben den letztgenannten, die mit Nicolas „nicolas99fc“ Villalba den besten Spieler an der Playstation stellen, gelten Bittner und Harkous aufgrund ihrer jeweiligen Top-Zehn-Platzierung als Favoriten auf den Turniersieg.

Das Wettkampfsystem ist für die beiden Spieler des SV Werder Bremen eSports nicht unbekannt. Wie schon an den Spieltagen der VBL Club Championship Saison, werden die Partien in der Gruppenphase zunächst an der Playstation und der Xbox gespielt, ehe es in ein 2-gegen-2 geht. Für das DFB-Team tritt dabei Harkous an der Playstation und Bittner an der Xbox an. Gerade in den möglicherweise entscheidenden Doppelspielen sehen die Experten einen Vorteil für das deutsche Duo. „Durch die VBL Club Championship sind die beiden schon eingespielter als manch andere Nation“, sagt Sport1 Kommentator Konni Winkler. Insgesamt neun Punkte können die Teams der 20 teilnehmenden Nationen in den jeweiligen Gruppenspielen holen. Die beiden besten Teams erreichen dann die Finalrunde.

Der ganz große Favoritenkreis auf den Turniersieg und die damit verbundenen 40 000 US Dollar Preisgeld tummeln sich aber in der Gruppe A. Neben Frankreich und England werden hier vor allem Saudi-Arabien Chancen eingeräumt. Immerhin stellen die Araber mit Mossad Aldossary den Sieger der vergangenen Weltmeisterschaft und zweiten der Xbox-Rangliste.

Wie sich MoAuba und MegaBit gegen die anderen Nationen schlagen und ob sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden, wird sich zeigen. Übertragen wird das Event Sonnabend und Sonntag, jeweils ab 10 Uhr, auf dem Sender eSports1 und auf dem YouTube Kanal der FIFA.