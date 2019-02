Die Gelb-Blauen kehrten mit einer ernüchternden 28:42 (13:23)-Packung vom Titelverteidiger zurück.

Damit scheint es, als ob die chronisch auswärtsschwachen Bremer die Zähler zum Klassenerhalt auch in der frisch begonnenen Saison wieder vor heimischem Publikum einfahren müssen. Nichtsdestotrotz hätte ihre Klatsche in Fredenbeck zumindest nicht so hoch ausfallen müssen, wenn die Gäste nach dem 7:9-Anschlusstreffer von Sven Still im Angriff weiter wie vorgegeben die Ruhe bewahrt hätten. Diese Zielvorgabe hatten sie bis dahin nämlich gut umgesetzt und damit die VfL-Konter in Grenzen gehalten.

„Aber danach fing bei uns das unvorbereitete Draufwerfen an“, kritisierte Holger Langer die zweite Viertelstunde des ersten Durchgangs. Wie so oft leistete sich sein Team auch diesmal wieder aus heiterem Himmel einige gewaltige Aussetzer. Es schmiss den Ball während des flotten Steilvortrags selbst bei dreifacher Unterzahl aus ungünstiger Position auf das gegnerische Gehäuse, anstatt auf die aus der Abwehr nachrückenden vier Mitspieler zu warten. Kontrollierte Angriffe sehen anders aus. Die Hausherren nahmen diese Geschenke dankend an und bauten ihren Vorsprung zunächst auf 13:7 aus (17.), bevor Igor Hergert die knapp vierminütige Torflaute per Siebenmeter zum 8:13 beendete. Bis zum Seitenwechsel setzte sich der VfL Fredenbeck sogar unaufhaltsam auf zehn Tore ab (23:13).

Die Angriffsschwächen waren beim SV Grambke-Oslebshausen das eine, aber auch in der Abwehr hatten die Gäste mit den höherklassig erfahrenen Niedersachsen eine Menge zu tun. Denn dort bekamen sie vor allem den VfL Kreisläufer Birger Tetzlaff (14 Tore) und den Rückraumspieler Pascal Czaplinski (5) nicht in den Griff, die zusammen gut harmonierten. 7/2 Treffer des Routiniers Benjamin Hagen kamen mit dazu. „Da haben wir körperlich auf jeden Fall noch einigen Nachholbedarf“, weiß Holger Langer. Einzig Maik Heinemann (1) war bei Sven Still gut aufgehoben.

Im Angriff gefiel bei den Gelb-Blauen der Kreisläufer Dennis Behrmann am ehesten, dazu war auch die Trefferquote des jungen Linksaußens Melvin Bülow (drei Würfe, zwei Tore) stimmig. Der Rest ließ eine Menge guter Torchancen aus. Das reichte freilich nicht aus, um den Topgegner in Bedrängnis bringen zu können. Zumal der nach der vorangegangenen 25:35-Niederlage gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen auch noch hochmotiviert war. Der SVGO hielt den Zehn-Tore-Rückstand bis zum 25:35 von Dennis Behrmann (51.), danach kam er bis zum 26:41 weiter unter die Räder (58.). Ein Beinbruch ist die Niederlage für die Bremer allerdings nicht, „die Höhe tat aber nicht Not“, erklärt Holger Langer. In der vergangenen Spielzeit musste sich der SVGO bei den Niedersachsen nur mit 21:27 geschlagen geben. Die Fredenbecker stürmten damit gleich wieder an die Tabellenspitze und weisen 6:2 Punkte auf, während der SV Grambke-Oslebshausen mit 2:4 Punkten aktuell den zehnten Rang einnimmt.

Am Sonnabend erwarten die Gelb-Blauen den Tabellensechsten TV Oyten um 18 Uhr in der Sperberstraße. Die Niedersachsen sind mit 4:0 Punkten gut in die Saison gestartet und haben zuletzt mit dem 23:16-Heimsieg über den Verbandsliga-Absteiger HSG Bützfleth/Drochtersen ein Ausrufezeichen gesetzt. „Das ist für uns natürlich eine richtige Hausnummer, aber zu Hause können wir jeden schlagen“, ist Holger Langer überzeugt.

SV Grambke-Oslebshausen: Mulinski, Entelmann; Hinrichs (3), Bülow (2), Still (5), Rüttjerott (3), Langer (1), Hergert (7/4), Behrmann (6/1), Schmidt, Feldermann (1).