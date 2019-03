In der Bremen-Liga kam es zum Eklat: Ein Spieler versetzte einem Mitspieler eine Kopfnuss und flog vom Platz. (Jan Woitas/dpa)

Das erste Mal war es nicht. Erst vor eineinhalb Jahren hatten sich zwei Akteure des KSV Vatan Sport während eines Spiels eine handfeste Schlägerei geliefert. Am vergangenen Sonntag kam es erneut zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Im Blickpunkt diesmal: der OSC Bremerhaven. Sieben Minuten waren im Derby bei der SFL Bremerhaven noch zu spielen, als sich die OSC-Spieler Pascal Helmcke und Danny Radke in die Wolle kriegten. Der eine (Helmcke) beließ es jedoch nicht bei diesem unschönen Wortgefecht, sondern streckte seinen Mitspieler kurzerhand mit einer Kopfnuss nieder. Richtig: seinen Mitspieler.

„Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin fassungslos“, erklärt OSC-Trainer Björn Böning. So etwas habe er in 40 Jahren als Spieler und Trainer nicht erlebt, versichert er. Und weiter: „Dieser Vorfall hat dem Verein sehr ­geschadet. Die Abteilung ist sauer, die Sponsoren sind sauer – und das völlig zu Recht. Wir können uns für dieses Verhalten nur entschuldigen.“ Als erste Maßnahme schmiss der OSC-Coach den Übeltäter, der nach seiner ­Entgleisung vom Schiedsrichter die Rote Karte gezeigt bekam, aus dem Kader. „Ich hatte nach dem Spiel keine Lust, mit ihm zu reden, habe ihm nur eine Nachricht geschrieben, dass er nicht mehr zur Mannschaft ­gehört. Er hat geantwortet, dass er die Entscheidung nachvollziehen kann, und hat uns noch viel Erfolg für den Rest der Saison ­gewünscht“, erklärt Böning, der neben dem freiwilligen Verzicht von Pascal Helmcke ­notgedrungen Danny Radke ersetzen muss. Der OSC-Stürmer erlitt nach dem Kopfstoß nämlich eine Gehirnerschütterung.

„Ich habe so etwas auch noch nie gesehen“, sagt SFL-Trainer Marcus Klame als unfreiwilliger Beobachter. Was ihn besonders verwundert: dass solche Eskalationen nun schon in der Bremen-Liga, der höchsten Bremer Spielklasse, angekommen sind. „Normalerweise betrifft so etwas doch nur zweite oder dritte Mannschaften in den Kreisklassen“, meint Klame, selbst schon über zwanzig Jahre im Verein tätig. Natürlich hatte der SFL-Coach diese Entgleisung vom Sonntag nicht erahnen können, eine leichte Tendenz für internen Unmut beim Lokalrivalen OSC hatte er jedoch ausgemacht. „Wenn es nicht so läuft wie gewünscht, dann können sich die Spieler auch schon mal gegenseitig anmaulen“, findet er.

Eine Erklärung könnte die angespannte sportliche Situation sein. Der OSC Bremerhaven steht unter gewaltigem Druck, dem Bremen-Liga-Schlusslicht droht der Abstieg. Was einem Super-Gau gleichkäme. Im Sommer hatten die „Olympischen“ mit der Verpflichtung von Spielern aus dem osteuropäischen Raum noch die oberen Gefilde der Tabelle ins Visier genommen, im Verlauf der Hinrunde zeigte sich aber, dass die Mannschaft meilenweit von dieser Zielsetzung entfernt ist. Lediglich sechs Punkte fuhr das Team in den 18 Spielen der ersten Saisonhälfte ein, ehe es in der Winterpause rundumerneuert wurde. Die Fluktuation war so stark, dass die alte Mannschaft gegen eine annähernd komplett neue ausgetauscht wurde – mit anfänglichem Erfolg. Aus den ersten drei Spielen nach der Winterpause holte der OSC sieben Punkte, ehe mit dem 1:4 gegen die SFL die zweite Niederlage in Serie folgte.

Gründe im privaten Umfeld?

OSC-Trainer Böning will den Vorfall aber nicht mit der sportlichen Situation erklären. Er glaubt vielmehr, dass die Gründe im privaten Umfeld seines Ex-Spielers liegen. „Vielleicht war die Auseinandersetzung mit Danny der eine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Vielleicht war das sein Ventil, um Druck abzulassen“, vermutet der OSC-Trainer, ohne die Aktion damit entschuldigen zu wollen. Das Gegenteil ist der Fall: Böning nimmt seine Spieler nun noch mehr in die Verantwortung, „diszipliniert ihre Leistung abzurufen“.

Als ob dieser Vorfall nicht schon für genug Aufsehen sorgen würde, kam es in der Landesliga zu einem ungewöhnlichen Spielabbruch. Weil dem TSV Lesum-Burgdamm die Spieler ausgingen, wurde die Partie von Schiedsrichter Daniel Grube in der 59. Minute abgepfiffen. Laut TSV-Trainer Bayram Özkul, dessen Team ohnehin mit nur neun Akteuren (inklusive Torwart) zum Auswärtsspiel gegen den SC Vahr-Blockdiek gefahren war, befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur noch sechs Lesumer plus Torwart auf dem Feld, nachdem sich einige Akteure verletzt hatten und nicht weiterspielen konnten.

Sollten Özkuls Angaben stimmen, dann wäre ein Abbruch nicht regelkonform gewesen. Denn unter Paragraf 21 der Spielordnung des Bremer Fußball-Verbands (BFV) steht, dass „bei Beginn des Spiels von jeder Mannschaft mindestens sieben Spieler spielbereit auf dem Spielfeld" sein müssen. „Zu aktuellen Geschehnissen können wir keine Angaben machen“, meinte BFV-Pressesprecher Oliver Baumgart auf Nachfrage. Natürlich könne ein Team den Unparteiischen bitten, das Spiel ­abzubrechen, sagt Baumgart. Aber dies sei nicht geschehen, versichert Coach Özkul. „Der Schiedsrichter hat nach dem Abbruch noch mit unserem Kapitän gesprochen, ob ein ­Verletzter wieder zurück aufs Feld kommen kann. Weil dies aber nicht ging, blieb es beim Abbruch.“