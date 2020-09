Nachdem sich der Zuschauer gegen die Schläge eines Spielers wehrte, ging die Gastmannschaft auf ihn los. (Jan Woitas / dpa)

Bei einem Streit während des ersten Saisonspiels in der Fußball-Kreisklasse I zwischen dem ATS Buntentor IV und dem TSV Lesum-Burgdamm II auf dem Sportplatz am Krähenberg in der Bremer Neustadt ist ein 29-Jähriger am Sonntagnachmittag verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Bremen ging gegen 16.20 Uhr ein Lesumer Spieler aus noch ungeklärten Gründen auf den Zuschauer zu und versuchte, ihn zu schlagen. Als der 29-Jährige sich wehrte, gingen mehrere Spieler der Gastmannschaft auf ihn los. Dabei stürzte der Zuschauer zu Boden und wurde dort geschlagen und gegen den Kopf getreten. Der Schiedsrichter brach das Spiel umgehend ab, die Polizei nahm vier Männer im Alter zwischen 22 und 30 Jahren fest. Der 29-Jährige wurde durch die Schläge und Tritte verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.