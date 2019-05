Jörg Bruns (rechts) war am vorletzten Spieltag der Landesliga mit 860 Hölzern der beste Kegler des TSV Grolland, der Platz vier in der Gesamttabelle festigte. (Christina Kuhaupt)

Der schärfste Verfolger des führenden KSK Weser-Walle Bremen, der EGCG/Frei Weg 09 Bremerhaven, musste sich auch auf den eigenen Bahnen den Bremern beugen und dabei mit ansehen, wie ein weiterer zusätzlicher Punkt auf der Habenseite der Hansestädter gut geschrieben wurde. Absteigen wird U.K.K. Bremen.

Der Vorsprung von vier Punkten dürfte den in der Gesamttabelle führenden Wallern vor dem letzten Spieltag auf den Bahnen in Bremen ausreichen, um auch in dieser Saison die Meisterschleife zu erringen. „Wir werden nach reiflicher Überlegung aber auch in dieser Saison nicht an den Aufstiegsspielen zur zweiten Bundesliga teilnehmen, weil die Spieltermine in dieser Liga nicht zu unseren Arbeitszeiten passt“, sagte Mannschaftsführer Torsten Rohde.

Es waren keine überragenden Ergebnisse, die die Kegler auf den anspruchsvollen Bahnen Bremerhavens erzielten. Die Waller hatten sich nur ein Ziel gesetzt – und das am Ende auch erreicht: Sie wollten eine gleichmäßige und möglichst gute Mannschaftsleistung erzielen. „So kurz vor dem Gewinn des Titels wollten wir uns nicht überraschen lassen“, sagte Rohde. Er selbst befand sich als Anstarter mit seinem Ergebnis (872) in der Spitzengruppe. Ralph Bräuer (866) brachte die Waller erst einmal in Führung. Patrick Fürst (846) kam auf den Bahnen nicht zurecht, hielt mit seinem Resultat aber wenigstens noch einen Vorsprung. Ralph Sickfeld (859) sowie Carsten Grziwa (859) mussten die Bremerhavener noch bis auf acht Hölzer herankommen lassen, schafften aber letztlich den Tagessieg.

Der TSV Grolland konnte mit einem fünften Platz in der Tageswertung seinen Mittelplatz in der Gesamttabelle behaupten. Aufgrund der allerdings nicht berauschenden Ergebnisse waren die Grollander froh, den vierten Platz in der Gesamttabelle noch gefestigt zu haben. Es hätte auch anders kommen können, denn Amelio Sozio (839) und Egon Wendelken (834) spielten unter Schnitt, während sich wenigstens Jörg Bruns (860), Andreas Seemann (856) sowie Jürgen Thomas (852) gut positionieren konnten.

Die zweite Mannschaft des KSC Störtebeker erreichte erneut nur den siebten Platz und bleibt auch in der Gesamttabelle auf dieser Position. Ramona Sengstake war mit 856 Hölzern als Schlussstarterin die stärkste Mannschaftsspielerin. Außerdem traten an: Bärbel Stehmeier (848), Ulrich Hollatz (828), Uwe Bechtel (849) und Monika Sengstake (842).

U.K.K. Bremen fand sich dort wieder, wo das Team fast ständig gestanden hatte: auf dem letzten Platz in der Tageswertung – und damit auch in der Gesamttabelle. Jens Helber (861), Jürgen Castens (856) und Detlef Timmermann (856) waren noch die beständigsten Kegler, während Horst Witte (800) und der mal wieder eingesetzte Uwe Dodenhoff (823) weit unter ihren Möglichkeiten blieben.