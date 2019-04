Ein Bild aus dem Hinspiel gegen den Bonner HTV. Damals unterlag der Club zur Vahr mit 0:2. Jetzt soll es zum Start in die Rückrunde die Revanche geben als Signal für einen erfolgreichen Abstiegskampf. (Kuhaupt)

Wer mit Nico Stankewitz über Hockey diskutiert – und das kann er wirklich leidenschaftlich und ausdauernd –, der hört immer wieder Worte wie „Philosophie“ und „langfristiges Projekt“ oder „übergeordneter Plan“. Der Trainer des Damen-Zweitligisten Club zur Vahr lebt und liebt seinen Job und ist entsprechend emotional vor dem Start in die Rückrunde, die für die Bremerinnen an diesem Sonnabend mit einem Gastspiel beim Bonner HTV beginnt. Die Ausgangslage ist bei klar: Das Stankewitz-Team ist Vorletzter, der Letzte steigt in die dritte Liga ab. Und insgesamt sind noch fünf Mannschaften im Abstiegskampf miteinander verwickelt.

Dass es am Ende den Club zur Vahr erwischt, damit rechnet der Trainer natürlich nicht. „Wir haben das in der Hinrunde gar nicht so schlecht gemacht“, sagt er über seine Mannschaft, die im Kern seit knapp zwei Jahren besteht und in dieser Zeit von der vierten bis in die zweite Liga marschierte. Stankewitz weiß, was sich in den letzten Monaten verändert hat. „Ich nehme da immer das Hinspiel gegen Bonn beim 0:2 zum Vergleich. Damals waren viele bei uns von der Energie, der Geschwindigkeit der Liga überrascht.“ Jetzt aber könne man auf Augenhöhe mit fast allen Mannschaften über einen Sieg verhandeln.

Die ersten drei Spiele in diesem Jahr können schon entscheidend sein: erst in Bonn, dann beim Drittletzten Köln und schließlich gegen den Letzten Klipper Hamburg ein Heimspiel. „Danach“, sagt Stankewitz, „werden wir sehen, wohin die Reise geht.“ Er sagt das ziemlich entspannt, denn seinen Job sieht er als langfristiges Projekt. „Wir wollen hier eine Mannschaft weiter entwickeln“, meint er und das klingt dann doch nach einem Seitenhieb Richtung Bremer HC, der sich gerade wieder aus der Bundesliga verabschiedet. „Ich habe das schon mit einem Lächeln verfolgt, was dort investiert wurde und trotzdem nur vier Punkte herauskamen.“ Er wolle lieber Spielerinnen entwickeln und kein Team kaufen, sagt Stankewitz. Er hat eben ein langfristiges Projekt am Start.

Einige Neuzugänge kann er für die Feldserie trotzdem vorweisen. Antonia Schnatmeier ist zwar schon länger beim CzV, steht aber nach einem Kreuzbandriss erst jetzt zur Verfügung. Vom Bremer HC kamen zwei Spielerinnen: Philine Grashoff und Lone Bergmann. „Beide sind jung, athletisch und helfen uns“, sagt der Trainer. Das gilt auch für Manja Nuttelmann, die von Eintracht Braunschweig kam. Das Trio kam bereits in der Halle für den CzV zum Einsatz und ist deshalb mit Teamabläufen durchaus vertraut. Richtig neu ist die Amerikanerin Alison Harmatz, der Stankewitz eine unorthodoxe Spielweise attestiert, die aber auch für den Teamspirit sehr wichtig sei. „Wird Zeit, dass es endlich los geht“, sagt der Trainer.