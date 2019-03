Ein offener Schlagabtausch, der mit einer Niederlage endete. „Sie haben unsere Fehler eiskalt genutzt“, kommentierte Andreas Ernst die 3:5 (2:3)-Pleite des SV Werder III gegen die LTS Bremerhaven. Seine Mannschaft hatte sich zwar um einen gepflegten Spielvortrag bemüht, war aber längst nicht so effektiv angetreten wie die Gäste. Und das spiegelte sich im Ergebnis wider. Die Taktik der Gäste aus Bremerhaven war dabei relativ leicht zu durchschauen: Lange Bälle auf Jan-Niklas Kersten und Gökhan Yücel reichten, um am Ende fünf Treffer zu erzielen. Glück hatte der spätere Sieger allerdings, als Karim Jahjah nur wenige Minuten nach dem Führungstreffer der Grün-Weißen am Pfosten gescheitert war. Angesichts der vielen Abwehrfehler habe es sein Team aber schwer gehabt, fand Ernst und kam zu einer klaren Analyse. „Da kannst du einfach nicht gewinnen“, meinte der Trainer nach der dritten Niederlage in Folge.

Tore: 1:0 Bojang (8., FE), 1:1 Yücel (15.), 2:1 Terada (24.), 2:2 Kersten (27.), 2:3 Gündogdu (36.), 2:4 Kersten (58.), 3:4 Ukachukwu (71.), 3:5 Yücel (88.)