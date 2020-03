Herr Maly, wie war die Reaktion des ATS Buntentor, nachdem alle Sportamtsanlagen und Schulturnhallen geschlossen wurden?

Jürgen Maly: Der geschäftsführende Vorstand und Vertreter der Abteilungen haben sich kurzfristig zu einer Krisensitzung getroffen und beschlossen, die bedauerlichen aber alternativlosen Maßnahmen zu treffen, das heißt sofortige Einstellung des Sportbetriebes in allen Gruppen und allen Sportstätten des ATS Buntentor, vorerst bis zum Sonntag nach den Osterferien.

Jürgen Maly: Das weiß derzeit niemand. Es ist aber praktisch ausgeschlossen, dass wir wieder Sport in Gruppen treiben solange Schulen und KiTas geschlossen sind.

Jürgen Maly: Das ist jetzt so, dass im gesamten öffentlichen und sozialen Leben die Anzahl der Kontakte deutlich reduziert wird. Das trifft Menschen jeden Alters. Um sicher zu gehen, mussten wir einheitlich handeln.

Gerrit Lubitz: Die Laufabteilung ist nicht so extrem betroffen wie Hallen- und Teamsportler. So lange keine strikte Ausgangssperre herrscht, können Läufer und Walkerinnen von zu Hause aus eine Runde um den Werdersee drehen. Das soziale Erleben ist aber natürlich sehr eingeschränkt.

Michael Simon: Das habe ich auch bereits durch Rückmeldungen der Fußballer erfahren. Die meisten unterstützen die Maßnahmen, aber traurig sind die Teamsportler trotzdem darüber.

Gerrit Lubitz: Organisiertes Vereinstraining ist abgesagt. Ebenso einige überregionale Wettkämpfe wie der Lakerun Ende April in Winterberg und der Start der OCR (Obstacle Course Racing)-Bundesliga. Der Bremer Lakerun in Wulsbüttel wurde auf den 12. Juli verlegt. Die Hindernisse auf dem Vereinsgelände sind gesperrt. Ansonsten kann sich noch jeder individuell im Freigelände austoben.

Jürgen Maly: Die Übungsleitergehälter werden weiter bezahlt. Für die Reinigungskräfte, teilweise auch die Platzwarte und unsere Turnlehrerin, müssen wir ab 14. März Kurzarbeit beantragen. Bis zu den Osterferien sind es zunächst zwei außergewöhnliche Wochen. In den Ferien hätten ohnehin die meisten Gruppen pausiert. Für das, was danach kommt, können wir nur hoffen.

Jürgen Maly: Das hängt auch von der Kreativität der Mitglieder und Gruppenleiter ab. Beim Zumba wird es jetzt Einheiten über Skype geben.

Gerrit Lubitz: Am Sonntag bin ich am Werdersee Fußballerinnen der 1. Damen begegnet, die sich mit Lauftraining fit halten.

Michael Simon: Beim Jugendfußball sind Video-Challenges zum Ball-Hochhalten und zum Kunstschuss geplant. Das kann jeder für sich machen. Ein Elternteil nimmt das mit einem Handy auf, und dann kann man seine Performance online vergleichen.

Gerrit Lubitz: Der Lauftreff am Mittwoch um 18 Uhr wird erstmalig seit der Gründung nicht stattfinden. Laufen werden die Leute einstweilen aber trotzdem. Die können gar nicht ohne. Und irgendwann werden ja auch wieder Wettkämpfe stattfinden, auf die sich manche schon langfristig vorbereiten.

Michael Simon: Das gilt eigentlich für alle. Ich denke, auch andere Ballsportler werden die Online-Medien nutzen um sich kreativ zu betätigen und das zu kommunizieren.

Jürgen Maly: Die Trainingsabsagen und ausfallende Sportübertragungen im Bezahlfernsehen treffen das Wirtsteam hart. Da Angelo wird jetzt versuchen, einiges über einen Liefer- und Abholservice zu kompensieren.

Gerrit Lubitz: Seit fast 16 Jahren esse ich da mittwochs nach dem Sport. Die Pizza werde ich mir bestimmt bestellen.

Michael Simon: Da bin ich dabei – und bestimmt nicht der einzige beim Fußball.

Das Gespräch führte in einer Telefonkonferenz Marc Gogol.

Zur Person

Jürgen Maly (66)

ist von Beruf Fachanwalt für Arbeitsrecht. Seit 2004 leitet er als Vorsitzender die Geschicke des Großvereins ATS Buntentor.

Gerrit Lubitz (54)

ist Berufsschullehrer. Seit 1969 ist er Mitglied des ATS Buntentor und leitet momentan die Sparte Laufen.

Michael Simon (48)

ist Haustechniker, Musiker, Fotograf und Redakteur. Im ATS Buntentor ist er Fußball-Jugend- und Torwarttrainer seit 2016.

Zur Sache

Kreativität statt Resignation

2500 Mitglieder des ATS Buntentor standen plötzlich vor dem Aus ihrer sportlichen Aktivitäten. Wie überall im Land Bremen mussten aufgrund der Corona-Krise auch das Sporthaus Kornstraße und die Sportanlage Kuhhirten/Stadtwerder ihre Pforten schließen, zunächst einmal bis zum 19. April, doch die Perspektiven sind offen. Unterkriegen lassen wollen sich der Vorstand und die Mitglieder des Traditionsvereines davon jedoch nicht. Kreativität statt Resignation ist das Motto, wie die aktuellen Stellungnahmen von Vereinspräsident Jürgen Maly, Laufabteilungsleiter Gerrit Lubitz und Fußballtrainer Michael Simon zeigen.