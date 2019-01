zwei Triathleten (Christian Markwort)

Bremen. Niklas Behrens ist schon ganz ungeduldig. Der 14-Jährige steht am Rand des beheizten Schwimmbeckens auf dem Gelände des Bremischen Schwimmvereins (BSV) und beobachtet mehrere Kinder und Jugendliche, die zum Aufwärmen ein paar Bahnen ziehen. Amüsiert beobachtet der Schüler der neunten Klasse das rege Treiben im Wasser, er selbst ist bereits aufgewärmt und scharrt jetzt ungeduldig mit den Hufen. „Ich will endlich los laufen“, ruft er Lea van Beek zu, die das Triathlon-Training beim BSV gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Frederieke und Abteilungsleiterin Marie-Claire Haag leitet. „Du musst dich noch etwas gedulden“, erwidert die 18-jährige Lea van Beek schmunzelnd, „nicht alle sind so schnell wie du.“

Während Niklas weiter wartet, ziehen sich auch zwei der vier Kinder von Marie-Claire und Torsten Haag um. Die siebenjährige Frieda erreichte bei der jüngst ausgetragenen Nordcup-Serie für Schülerinnen und Schüler in Stade den ersten Platz in der Altersklasse „Schülerinnen D“, ihr achtjähriger Bruder Bo landete in der Altersklasse „Schüler C“ auf einem sehenswerten zweiten Platz, der elfjährige Henry Haag ließ in seiner Altersklasse zudem sämtliche Konkurrenten hinter sich – und wurde Erster. „Alle Kinder haben sich ohne unser Einwirken für den Triathlon entschieden“, versichert Marie-Claire Haag, die den extrem anstrengenden Ausdauersport seit 1997 mit großem Enthusiasmus betreibt und den Kindern und Jugendlichen als Vorbild dient. „Ich möchte dem Nachwuchs die Faszination dieses tollen Sports vermitteln und sie auf spielerische Weise heranführen“, erläutert die passionierte Leistungssportlerin.

Dieser Faszination ist die elfjährige Ayleen Lang bereits seit knapp fünf Jahren erlegen. „Mein Vater und mein Opa sind Triathleten“, erklärt die Schülerin, die den deutschen Superstar des Triathlons, Jan Frodeno, als ihr großes Vorbild angibt, „weil ich ein Buch von ihm gelesen habe und er immer eine starke Leistung in allen drei Disziplinen erbringt“.

Im Mai erst kehrte Ayleen mit einer überzeugenden Leistung als einzige Athletin des BSV von den norddeutschen Mehrkampfmeisterschaften mit Jugendmehrkampf und Schwimm-Mehrkampf aus Magdeburg zurück und betrachtet ihren 60. Platz in der Gesamtwertung bei ihrer ersten Teilnahme an Schwimm-Meisterschaften überhaupt als großen Erfolg. „Natürlich will ich eigentlich immer Erste werden“, betont Ayleen, „aber dafür muss ich noch sehr viel trainieren.“ Das Training beim BSV gefällt der Schülerin besonders deshalb „sehr gut, weil hier alle wie in einer ganz großen Familie immer füreinander da sind“ – dann muss sie sich sputen, weil Lea van Beek sie und die übrigen der insgesamt 25 Mädchen und Jungen im Alter zwischen sieben und 17 Jahren zum Aufwärmtraining auffordert.

Henry Haag ist in der Abteilung „seit ich eigentlich denken kann“, wie der elfjährige Schüler der Ronzelenstraße erzählt. Über Mutter und Vater sei der Sechstklässler zum Triathlon gekommen, mittlerweile kann er sich nichts andere mehr vorstellen. „Eine Disziplin alleine ist mir einfach zu langweilig“, erklärt der junge Mann, „beim Triathlon hat man drei ganz unterschiedliche Disziplinen, das macht mir viel mehr Spaß.“

Einmal nach Hawaii

Seit etwa eineinhalb Jahren trainiert er mehrmals in der Woche und hat Großes vor: „Ich möchte einmal zum Ironman nach Hawaii“, sagt er, „das ist das Größte, das man als Triathlet überhaupt erreichen kann.“ Neben seinen Eltern hat sich Henry ebenfalls den deutschen Top-Triathleten Jan Frodeno zum Vorbild genommen. „Er ist sehr diszipliniert“, meint der Elfjährige, „und hat schon viele Titel gewonnen, da möchte ich eines Tages auch hinkommen.“

Unterdessen hat sich auch Niklas den vielen Kindern und Jugendlichen angeschlossen, die an diesem Tag zum Training beim BSV gekommen sind. Auch er ist Schüler der sportbetonten Schule an der Ronzelenstraße und war bis zum vergangenen Jahr noch ein reiner Leistungsschwimmer. „Schwimmen konnte ich schon immer sehr gut“, versichert Niklas, „beim Radfahren und Laufen muss ich noch etwas härter trainieren, weil die Technik komplizierter ist.“ Sein drei Jahre älterer Bruder Timo belegte beim 7. Gewoba-Triathlon im August gerade den zweiten Platz, seine Trainerin Lea van Beek sicherte sich dort zudem den Landesmeistertitel in etwas über zwei Stunden als Gesamtsiegerin des Olympischen Triathlons. „Die Trainer sind einfach klasse“, ruft Niklas, während er seine Aufwärmrunden absolviert, „sie sind für uns ein großes Vorbild und kümmern sich ganz toll um uns.“

Das Schwimmtraining beim BSV wird auf die individuellen Fähigkeiten der jungen Athleten abgestimmt, die Nachwuchs-Athleten werden den entsprechenden Gruppen – abhängig von Alter und Leistungsstand – zugeteilt. Für das Radfahren und Laufen bietet das Vereinsheim am Achterdiekbad zudem eine perfekte Ausgangslage: Von hier aus geht es schnell in die Wümmewiesen und ins Bremer Umland hinein. Neben dem Schwimmtraining an sich existieren noch zwei weitere Trainingseinheiten: Dienstags findet in zwei Leistungsgruppen ein Lauf-und Fahrradtraining statt, bei dem der Nachwuchs den Wechsel zwischen den Disziplinen lernt und donnerstags wird unter Leitung von Jannik Elischer ein extra Lauftraining am Platz angeboten. „Der BSV wird sein Trainingsangebot nun in den kommenden Monaten Stück für Stück erweitern“, verdeutlicht Marie-Claire Haag, „zur Zeit sind wir als Verein insbesondere für diejenigen Athleten eine super Heimat, die in der Regel selbstständig trainieren, selbstständig zu Wettkämpfen reisen und lediglich von den perfekten Schwimmbedingungen profitieren möchten.“

Ein komplettes Triathlon-Team bei den Kindern und Jugendlichen ist bereits in der Entstehung, denoch suchen Haag und ihre zahlreichen erfahrenen Mitstreiter nach neuen Mitgliedern für die Triathlon-Abteilung des BSV. Marie-Claire und Torsten Haag sind erfahrene Triathleten auf allen Distanzen und besitzen beide eine B-Lizenz – Torsten für den Bereich Langdistanz, Marie-Claire für den Bereich Leistungssport. Viele Jahre war Marie-Claire Haag zudem als Landesjungendtrainerin von Bremen auch an der sportbetonten Schule an der Ronzelenstraße als Trainerin der Triathleten tätig. „Unser beider Leidenschaft beider liegt darin, Kindern und Jugendlichen den Weg zum Triathlon nahe zu bringen und sie auf ihrem Weg dorthin bestmöglich zu unterstützen.“, gibt Marie-Claire Haag die Marschroute vor.

Weitere Informationen

Wer einmal in das Triathlon-Training beim BSV "hinein schnuppern oder sich einfach nur näher informieren möchte, kann sich per E-Mail an die Adresse marie-claire@momsinshape.de direkt an die Abteilungsleiterin wenden.