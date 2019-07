Von 2007 bis 2010 fuhr Lennard Kämna für die RRG Bremen. Seit 2017 steht er beim Team Sunweb unter Vertrag, für das er auch erstmals bei der Tour de France fährt. (Team Sunweb)

Herr Gatzke, wie beurteilen Sie die bisherige Leistung Ihres ehemaligen Schützlings Lennard Kämna bei der Tour de France?

Rainer Gatzke: Lennard ist in richtig guter Form, das hat vor allem das Mannschaftszeitfahren gezeigt. Lennard hat die Fahrt gebracht, man hat gesehen, dass er zu den drei, vier besten Zeitfahrern im Team gehört. Wir haben am Abend noch kurz gesprochen. Es geht ihm gut und er war auch zufrieden mit seiner Leistung. Es war ein Fingerzeig in die richtige Richtung.

Ich traue ihm schon zu, dass er eine gute Rolle spielt, wenngleich seine Gesamtplatzierung nicht sehr gut sein wird. Allerdings ist die aber auch kein Gradmesser für seine Leistung.

Fahrer wie Lennard, die in erster Linie ihrem Mannschaftskapitän helfen, sollen sich erholen, wenn sie ihre Aufgabe getan haben. Das heißt, dass sie vom Team die Order bekommen, bewusst etwas ruhiger zu fahren, um am nächsten Tag wieder voll da zu sein. Das wirkt sich auch auf die Platzierung aus. Nach dem vergangenen schweren Jahr sehe ich aber schon seine Teilnahme als riesigen Erfolg an. Wenn er die Aufgaben im Team erfüllen kann, hat er einen weiteren großen Schritt gemacht.

Lennard ist ein ruhiger, eher introvertierter Typ. Er ist sehr zielgerichtet. Mit dem zunehmenden Erfolg hat er über die Jahre aber ein wenig von seiner Lockerheit verloren, die ihn vorher ausgezeichnet hat.

Die vielen Titel haben ihm im Nachhinein sehr zu schaffen gemacht. Er hat den Anspruch an sich gestellt, dass es so weitergeht, er einen weiteren Sprung macht. Doch es kamen Verletzungen dazu und da hat man gemerkt, dass er doch nachdenklich werden, an sich selbst zweifeln kann. Das gab ihm einen Knick, durch den er sich durchkämpfen musste. Umso anerkennenswerter und schöner ist es, dass er das geschafft hat.

Rainer Gatzke (Helge Hommers)

Es war nicht einfach für ihn. Lennard ist sehr verbunden zu der Region, aus der er kommt. Er hat das Umfeld, aus dem er kam, immer sehr genossen. Später hat er akzeptiert, dass er in Cottbus gute Bedingungen hatte, um sich im Radsport zu entwickeln, aber seine Heimat hat er nie vergessen. Das hat man auch bei seinem Wechsel zu Team Stölting (im Jahr 2015, Anm. d. Red.) gesehen: Für Lennard war wichtig, dass er auch von zu Hause aus trainieren konnte.

Von der Physis her ist er ein sehr talentierter Fahrer, der die für Etappenfahrten notwendigen Eigenschaften wie Fähigkeiten am Berg und das Einzelzeitfahren sehr gut beherrscht. Lennard ist einer, der für seinen Captain arbeiten kann, aber auch in der Lage ist, in eine Fluchtgruppe zu gehen und selbst vorne weg zu fahren. Damit erfüllt er die wichtigsten Kriterien für die Zeitwertung, weshalb er für die Rundfahrt prädestinierter ist als für Einzelrennen, in denen Sprintfähigkeit verlangt wird. Dass ihm die fehlt, ist sein einziges Manko, aber das ist gesetzmäßig so: Wer ein hohes Ausdauerpotenzial hat, der kann nicht die für einen Sprinter notwendigen Muskeln haben.

Die Zusammenarbeit war sehr gut. Lennard war jemand, der auf die Ratschläge und Meinung des Trainers gehört hat. Einer, der sie auch wollte. Wir hatten ein enges und gutes Verhältnis, es war recht harmonisch, was sich ja auch an den Ergebnissen gezeigt hat. Er wollte lernen, ich hab ihm den Weg gezeigt und den ist er gegangen.

Ich habe auch in den nächsten Jahren gut mit Lennard trainiert und ihn auf die Meisterschaften vorbereitet. Wir hatten jahrelange Erfahrungen in unserer Zusammenarbeit, die hat man natürlich gerne weiter genutzt. Zwischenzeitlich gab es mal eine Pause, aber mittlerweile stehen wir wieder öfter in Kontakt.

John war auch sehr talentiert, hat aber mit 18 Jahren seine Laufbahn beendet. Als Lennard mit Verletzungen kämpfte und eine Art moralische Krise hatte, hat John viel mit ihm trainiert. Dabei ist er selbst so gut in Form gekommen, dass er wieder bei Wettkämpfen startet. Das hat mich sehr überrascht und gefreut.

Zur Person

Rainer Gatzke

war mehr als 40 Jahre lang Radsporttrainer in Cottbus. Der 67-Jährige ist gelernter Diplomphysiker, sein Spitzname lautet „Professor“. Heute ist er Berater und gibt Weiterbildungskurse für Trainer.