Lennard Kämna vor knapp zwei Wochen auf dem Weg zu seinem bislang größten Erfolg als Profi: dem Etappensieg beim Critérium du Dauphiné. (Roth-Foto)

Ralph Denk: Unser Ärzteteam versucht alles, um sie fit zu bekommen, und es hat nun grünes Licht für einen Start gegeben. Aber man muss auch Realist sein: Alle drei haben ganz wichtige Trainingstage vor dem Großereignis nicht optimal nutzen können.

So sieht es aus. Ohne Buchmann hätten wir uns wohl von der Gesamtwertung verabschieden und uns mehr auf einzelne Etappen konzentrieren müssen.

Er hat bei der Dauphiné eine hervorragende Leistung gezeigt. Ich glaube, dass Lennard bei der Tour eine Etappe gewinnen kann – und darüber würde ich mich wahnsinnig freuen.

Mehr als genug.

Wir haben eine richtige Balance gefunden. Einerseits steht mein Team für höchste Professionalität, andererseits aber auch für eine gewisse Hemdsärmeligkeit. Ich versuche das so gut zu kombinieren, wie es möglich ist. Lennard findet diese Herangehensweise ganz gut. Wir sind kein Team, bei dem alles generalstabsmäßig geplant ist oder das keinen Widerspruch duldet.

Teammanager Ralph Denk von Bora-Hansgrohe. (Matthias Balk/dpa)

Dafür wird niemand gleich verurteilt. Ich erwarte nur, dass wenn jemand etwas sagt, es fundiert und konstruktiv ist. Man darf aber auch schöne Ideen auf den Tisch bringen. Lennard hat auf jeden Fall Spaß auf dem Rad, und wenn das nicht so wäre, wäre es auch schwer, die richtige Leistung abzurufen.

Ich finde es gut, wie er sich präsentiert. Als er zu uns kam, war ich gespannt, wie das zwischen ihm als Nordlicht und uns in Raubling funktioniert. Wir sind hier ja in Bayern. Inzwischen haben wir sehr gute Erfahrungen gesammelt.

Sein Grundtalent, das er auch in den Nachwuchsklassen immer unter Beweis gestellt hat. Ansonsten ist er ein aufrichtiger und geradliniger Bursche.

Es reicht mir schon, wenn er so weiter macht wie bisher. Wenn er noch ein bisschen stabiler und stärker wird. Er ist auf einem guten Weg. Wir wollen ihm gewisse Freiräume geben und schauen, wohin die Reise geht. Deshalb soll er in diesem Jahr auch noch einige Klassiker fahren. Dass wir auch da sehen, wie er zurecht kommt. Aber er ist mit seinen 23 Jahren ja auch noch so jung, da muss er sich jetzt noch nicht spezialisieren.

Absolut.

Wer bei der Dauphiné eine Etappe gewinnt, kann das auch bei der Tour. Das ist so. Vielleicht ergibt sich für Lennard die eine oder andere Möglichkeit, seine Chance wahrzunehmen. Wenn das nicht passiert, Lennard sich aber voll in den Dienst der Mannschaft stellt, sind wir genauso happy.

Durchaus, ja, aber es ist noch zu früh, zu sagen, dass er in drei Jahren bei der Tour aufs Podium fährt. Das ist auch nicht unsere Herangehensweise. Wir haben auch nie über Buchmann hinausposaunt, dass er das Zeug dafür hat. Wir arbeiten in Ruhe und wollen für die jungen Leute keinen Druck aufbauen.

Jetzt fährt Lennard sein erstes Jahr für uns, nächstes Jahr setzen wir uns neue Ziele. Und dann hoffe ich, dass wir den Vertrag verlängern können. Natürlich haben wir mit jedem Sportler eine langfristige Vision, aber die teilen wir nicht mit der Öffentlichkeit.

Ja, das kann man vielleicht so sagen. Das hängt von zwei Sachen ab: Erstens von den Straßenverbauungen. Kreisverkehre, verkehrsberuhigte Bereiche und Straßenverengungen werden nach meinem Gefühl immer mehr. Und zweitens, wird die Geschwindigkeit immer höher mit dem hochmodernen Material. Aber man muss jeden schweren Sturz auch für sich allein genau betrachten. Fakt ist jedenfalls: Wenn wir die Faszination Straßenradsport aufrecht erhalten wollen, dann kann man Strecken über 200 Kilometer und mehr nie hundertprozentig sicher gestalten. Auch da muss man Realist sein.

Nein, das glaube ich nicht.

Ich glaube, dass die Veranstalter und der Weltverband UCI besser zusammen arbeiten müssen. Im Moment wälzt die UCI sehr viel auf den Veranstalter ab. Das ist natürlich einfach. Der Veranstalter macht dann das, worin er den meisten Sinn sieht. Und vielleicht wählt er dann auch bewusst kleinere Straßen aus, weil sie das Rennen interessanter machen.

Es wäre begrüßenswert, wenn die UCI da mehr regulieren würde. Und es war auf jeden Fall richtig, was Lennard gesagt hat. Aber ein Restrisiko wird immer bleiben, solange wir auf normalen Straßen fahren.

Ja, bei der Tour de France haben wir einen eigenen Scout, der die jeweilige Strecke vorab mit dem Auto abfährt. Aber das machen wir nur bei der Tour.

Wir haben 260 Renntage pro Jahr, es arbeiten ohnehin schon 100 Leute im Team. Da würde es mein Budget sprengen, wenn ich immer noch einen Streckenscout zu jedem Rennen mitnehmen würde.

Ein Platz auf dem Podium in Paris und das Grüne Trikot des punktbesten Sprinters.

Wenn man etwas erreichen will, muss man das so machen.

Es gibt kein Minimal oder Maximal. Unser Ziel ist das Podium und das Grüne Trikot.

Das Interview führte Jörg Niemeyer.

Zur Person

Ralph Denk (46) ist ein ehemaliger Amateurrenn- und Sechstagerennfahrer, der nach seiner Karriere Manager von Radsportteams geworden ist. 2017 wurde sein damaliges Team in Bora-Hansgrohe umbenannt.