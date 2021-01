Ein Mann steigt aus dem Sattel: Radprofi Lennard Kämna aus Fischerhude war im Trikot von Bora-hansgrohe 2020 der erfolgreichste deutsche Fahrer auf der Straße. Er gewann eine Tour-Etappe und wurde zum Radsportler des Jahres gewählt. (Christophe Ena /AP /dpa)

Was man so macht in diesen Tagen: Gedanklich mal nach hinten, mal nach vorn schauen, so viel Zeit darf man sich ja ruhig mal nehmen in diesen Tagen um den Jahreswechsel. Wenn der Radprofi Lennard Kämna gebeten wird, das bitte zu machen, dann kommt etwas heraus, das er selbst irgendwie kurios und krass findet. So sagt er das, und dieser Lennard Kämna aus Fischerhude ist wirklich keiner, der in seiner Rhetorik gern und oft zum Superlativ greift. „Ich fühle mich nicht wie ein besonderer Mensch“, sagt er. Eher wie ein normaler Sportler mit halt einer besonderen Begabung, darf man wohl ergänzen, ohne dass er das explizit so hinterhergesagt hat.

Diese besondere Begabung ist für jedermann erkennbar geworden, als der junge Mann, der einst in Bremen mit dem Radtraining begann, im September eine Etappe bei der Tour de France gewonnen hat. Und eine zweite beinahe. Das ist eine Art Ritterschlag in seinem Sport, das treibt nun für immer um die Umlaufbahn des Planeten Radsport. „Krass“ sagt also Lennard Kämna. Es erscheint ihm gerade selbst eher fast schon wie etwas Fremdes, dass er da am Berg in den Alpen zumindest einmal an der Spitze der Weltspitze ins Ziel gerollt ist. Er fühle sich gerade – wie das eben so ist in den Wintermonaten – nicht sonderlich fit und kämpfe sich zurück in die Form. Der Drive einer erfolgreichen Attacke auf einer Alpen-Rampe ist weit weg.

Weit weg ist auf den derzeitigen Trainingsfahrten, mal rund um Hagen, wo seine Freundin wohnt, mal rund um Fischerhude, wo seine Eltern wohnen und er Weihnachten verbracht hat, auch der Rummel, den seine siegreiche Attacke auf der 16. Tour-Etappe ausgelöst hat. Das wäre das, was Lennard Kämna „ganz kurios“ an seinem Beruf findet. Fast schon fanatisch gefeiert würde man als Tour-Fahrer, und erst recht als Tour-Etappensieger. Für wenige Tage stehen die gern als Tour-Helden bezeichneten Radprofis im Fokus der Öffentlichkeit. Im Sportjahr 2020, in dem neben der Tour nicht mehr viele sportliche Super-Events übrig blieben, erst recht. Und so grell das Rampenlicht im September war, so schnell sei das ganz normale Leben wieder sein Leben gewesen, sagt, nun, ja: Tour-Held Lennard Kämna.

Er findet das gut so. Ein dauerhafter Ritt auf der Popstar-Welle, das wäre nicht das, wovon er träumt. Die Rückkehr ins normale Leben, das halte einen bodenständig, sagt er. Bodenständig sein, bodenständig bleiben: Das ist etwas, was diesem Lennard Kämna wichtig ist. Seine unmittelbare Umgebung hat ihn schon zu oft als bodenständig beschrieben, als dass sie da einem Irrtum aufsitzen könnte.

Erste Rennen in Frankreich und Spanien

Das ganz normale Leben des Radprofis Lennard Kämna, im zweiten Vertragsjahr beim deutschen Rennstall Bora-hansgrohe, besteht derzeit aus circa 25 bis 30 Trainingsstunden pro Woche. Mal sitze er knapp sechs Stunden am Stück im Sattel, an den Tagen, die er „die ganz ruhigen Tage“ nennt, seien es rund drei Stunden. Der Umfang werde wie die Intensität sukzessive gesteigert demnächst, in der Spitze seien es rund 32 Wochenstunden. Nach einem Urlaub im Oktober und einem Teamcamp im Dezember sei für Januar ein Trainingslager am Gardasee geplant. Im Februar sollen erste Rennen in Frankreich und Spanien folgen, im März ein Höhentrainingslager.

Die Bodenständigkeit, die er vorlebt und gern beibehalten möchte, hilft nicht nur, um die anstrengende und von der Öffentlichkeit kaum beachtete Vorbereitung auf die zweite Saison im Bora-hansgrohe-Trikot seriös anzugehen. Seine Rolle im Team habe sich durch seinen spektakulären Erfolg in den Alpen nicht wesentlich verändert, sagt er. Er sagt das als jemand, dem viele ein großes Potenzial attestieren oder gar als größte deutsche Hoffnung sehen, um im Gelben Trikot durch die Straßen von Paris, dem alljährlichen Zielort der populärsten Rundfahrt der Welt, zu rollen.

Er werde vielleicht ein paar mehr Freiheiten, ein paarmal mehr Verantwortung übertragen bekommen, sagt Kämna zu seiner Rolle. Ansonsten würde es 2021 so sein wie 2020, als er bei der Tour zunächst als Helfer von Bora-Kapitän Emanuel Buchmann eingeteilt war. Und attackieren durfte, als Buchmanns Form nach einer Verletzungspause nicht ausreichte für eine erneute Top-Platzierung im Gesamtklassement. „Er hat dieses Jahr wichtige Etappen gewonnen und sich auch als Persönlichkeit weiterentwickelt. Diesen Prozess wollen wir mit ihm weiterführen. Ich wäre jetzt aber vorsichtig damit, ihm den Rucksack zu voll zupacken“, sagte Bora-hansgrohe-Trainer Dan Lorang kurz vor Weihnachten über Lennard Kämna in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Große Schleife durch Frankreich

Einerseits. Andererseits sagte Dan Lorang gegenüber dpa auch, dass Emanuel Buchmann, 2019 Vierter der Tour de France, in diesem Sommer womöglich gar nicht antreten werde zur Großen Schleife durch Frankreich. Lorang: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich Emu im kommenden Jahr auf eine andere Grand Tour konzentriert." Kurz zuvor war Buchmann vom Portal Radsport-News.com damit zitiert worden, dass der Kurs für die Frankreich-Rundfahrt 2021 "sicher nicht optimal für mich" sei. Einige Medien spekulierten bereits darauf, dass Buchmann den Giro d'Italia statt die Tour de France fahren wolle. Lennard Kämna, mit 24 um rund vier Jahre jünger als Buchmann und zuletzt von den Fachmagazinen RadSport und RennRad zum Radsportler des Jahres 2020 gewählt, sagt, dass er 2021 wieder die Tour de France fahren wolle. Und, so es denn mit einem Jahr Verspätung tatsächlich zur Austragung kommt, auch bei Olympia in Tokio starten wolle. Was nach der aktuellen Planung dann Ende Juli und damit gut eine Woche nach dem Tour-Finale wäre.

So zurückhaltend, so ehrgeizig. Ohne groß auf den Putz zu hauen, wie man so schön sagt, hat dieser Lennard Kämna aus Fischerhude Großes vor 2021, das darf man wohl behaupten. In welcher Rolle er für Bora-hansgrohe bei seiner dritten Tour de France schließlich in Erscheinung treten wird, ist am Jahresanfang ähnlich undeutlich wie der ganze Sportkalender im Jahr eins nach Ausbruch der Corona-Krise. Ein klares Teamziel kann Lennard Kämna aber benennen: „Bora will das beste Team der Welt werden“, sagt er. Und er ist mittendrin.