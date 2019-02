Die Bremer-Liga hatte einiges zu bieten: Sportliche Spannung wie hier beim Saisonfinale, aber auch auch Passfälschung bei Vatan und Chaos beim Bremer SV. (Frank Thomas Koch)

Herr Peters, am letzten Spieltag der Bremen-Liga fielen noch die Entscheidungen im Titelrennen, im Abstiegskampf und hinsichtlich der Hallenqualifikation, also Platz acht. So viel Spannung dürfte ganz nach Ihrem Geschmack sein, oder?

Jens Peters: Ja, klar. Ich habe mal nachgeschaut: Das hat es seit zehn Jahren nicht mehr gegeben. Es war sehr spannend, und das war gut. Auch wenn wir ein paar Probleme hatten, weil die Meisterschaftsentscheidung zwischen Brinkum und Oberneuland so eng war. Hätte der FCO gewonnen, wären wir mit der Schale schnell nach Habenhausen gefahren. Ich hatte aber mit Kristian Arambasic (FCO-Trainer; Anm. der Red.) gesprochen: Er sollte auf keinen Fall ohne Schale aus Habenhausen wegfahren.

Das Ende war also spannend und schön. Aber für das erste Jahr als Verbandsspielausschussvorsitzender hätten Sie sich vermutlich eine weniger aufregende Saison gewünscht?

Es fing sehr gut an, mit einem tollen Eröffnungsspiel in Brinkum. Dass dort auch das letzte Spiel stattfand, passte einfach.

Es fing vielleicht gut an, aber es ging nicht so weiter.

Nein. Wir hatten 15 Vereine, die vorbildlich mitgearbeitet haben. Nur ein Verein nicht: Der KSV Vatan Sport hat uns viel Arbeit gemacht. Ich habe auch gelesen, dass Murat Orta (Vatan-Präsident; Anm. der Red.) behauptet, der Verein habe zur Aufklärung beigetragen. Das hat bei uns nur Kopfschütteln verursacht. Sie haben immer nur eingeräumt, was bereits bewiesen war.

Sie beziehen sich auf die Passfälschung?

Ja genau. Wir haben dabei schon den Eindruck, man will uns für dumm verkaufen. Es ist zum Beispiel nahezu undenkbar, dass ein Trainer nicht weiß, welche Spieler in seinem Team antreten. Die Behauptung, diese Fälschung sei allein durch den Betreuer begangen worden, bezweifle ich sehr. Und dann werden Mitarbeiter des Spielausschusses auch noch telefonisch belästigt und beschimpft.

Es gibt nun Stimmen aus der Fußballszene, die meinen, Vatan hätte härter als durch eine Umwertung der betreffenden Spiele bestraft werden müssen.

Aber unsere Satzung sieht für diese Fälle in erster Linie eine Umwertung vor.

Sie sagen, bis auf Vatan hätten sich alle Vereine vorbildlich verhalten. Der Imageschaden, den man der Bremen-Liga nach dieser Saison attestieren muss, wurde aber auch durch andere Ereignisse verursacht. Etwa das Chaos beim Bremer SV im Winter oder die Rassismusvorwürfe beim BSC Hastedt.

Das stimmt. Aber die Vatan-Akte hat unseren Ausschuss sehr belastet. Im Winter hat uns daneben auch der BSV sehr beschäftigt. Er war Tabellenführer, hat den Trainer gewechselt und dann fast die gesamte Mannschaft verloren. Darüber haben wir viel gesprochen, denn letztlich wurde durch diesen Umbruch ja auch der Wettbewerb verzerrt.

Und die Rassismus-Vorwürfe in Hastedt?

Das war ein ähnliches Thema wie beim BSV: Es tangiert uns natürlich, aber wir haben keinen Einfluss darauf, weil es Sache des Vereins ist.

Damals wurden reflexartig die Rufe nach dem Verband laut. Die Bremen-Liga steht ja auch wie keine andere Spielklasse für den BFV. Hätten Sie nicht in irgendeiner Form Einfluss nehmen können?

Nein. Diese Dinge sind absolut Vereinssache. Wir stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Aber wir dürfen keinen Einfluss auf seine Entscheidungen nehmen.

Nun halten sich seit einigen Wochen wieder Gerüchte über Spielmanipulationen.

Die haben wir auch vernommen. Da sind uns aber die Hände gebunden. Es wird zwar überwacht, durch Sportradar. Aber wenn von dort nichts kommt, und das war nicht der Fall, dann können wir auch nicht einschreiten.

Und was könnte der Verband tun, würde es eindeutige Hinweise geben?

Du musst einen haben, der auspackt. Ohne solche Zeugen gibt es keine Handhabe.

Das Thema war bereits vor einigen Jahren aktuell, und womöglich hat es sich nicht erledigt. Gibt es eine Strategie, wie man Manipulationen irgendwann ausschließen kann?

Der DFB geht seit Jahren den Weg der Prävention. Das muss intensiv fortgesetzt werden. Es steht daneben auch in unserer Satzung, dass allen Mitgliedern des BFV, also Spielern, Trainern und Schiedsrichtern, das Wetten verboten ist. Insofern darf das eigentlich nicht vorkommen.

Aber vielleicht kommt es vor?

Diese Möglichkeit besteht. Überall, wo Menschen die Chance auf schnelles Geld sehen, wird sie genutzt. Da unterscheidet sich der Fußball nicht von anderen Lebensbereichen.

Und welche Lehren ziehen Sie für den Spielausschuss aus dieser Saison?

Man kann allgemein präventiv arbeiten. Insbesondere auf den Staffeltagen, die zweimal im Jahr stattfinden. Dort wird besprochen, was gut und schlecht gelaufen ist, wo noch ein Verbesserungspotenzial besteht.

Dann gibt es ja eine Menge zu besprechen nach dieser Spielzeit.

Da gibt es viel zu erzählen. Wir werden zum Beispiel auch vor der kommenden Saison nochmals dringend darauf hinweisen, dass jeder Verein zwei Ordner zu stellen hat.

Das dürfte auf wenig Verständnis stoßen bei Vereinen, die nicht selten um jeden Helfer kämpfen müssen.

Das stimmt. Aber der Wunsch kam vom Verbandsschiedsrichterausschuss. Die Unparteiischen müssen einfach diese Ansprechpartner haben. Deshalb können wir keine Rücksicht darauf nehmen. Die Vereine sind am Ende ja auch daran interessiert, dass die Sicherheit gewährleistet ist.

Zuletzt sorgten ein paar Ex-Spieler des Bremer SV für Diskussionen: Sie treten nun beim TB Uphusen an und äußerten sich ziemlich negativ über die Bremen-Liga. Das kam bei Ihnen nicht gut an, oder?

Diese ganze Kritik geht gar nicht. Wir sind eine Oberliga, wenn auch in einem kleinen Verband, und somit auch die höchste Spielklasse. Da werden wir dann sicher nicht mit acht Mannschaften antreten. Das waren Spieler, die jahrelang in der Bremen-Liga gespielt haben und dabei sehr zufrieden wirkten. Da sollte man dann besser nicht auf diese Weise nachtreten.

Haben Sie in der vergangenen Saison eigentlich auch gute Erfahrungen gemacht?

Die Zusammenarbeit mit dem Verbandsschiedsrichterausschuss, also Torsten Rischbode und Uwe Otten, war hervorragend. Die Kollegen haben immer mitgespielt, das war vorbildlich und hat unsere Arbeit erleichtert. Und dann muss man natürlich noch sagen: Wir haben allein in der Bremen-Liga 240 Spiele ausgetragen, und davon sind 98 Prozent unproblematisch abgewickelt worden. Das ist eine gute Zahl. Insofern hat die Saison auch eine Menge Spaß gemacht. Leider stehen oft nur die negativen Ereignisse im Vordergrund.

Das Gespräch führte Stefan Freye

Zur Person

Jens Peters arbeitet seit elf Jahren ehrenamtlich für den Bremer Fußball-Verband. Nach der Staffelleitung der Bremen-Liga übernahm der 59-Jährige im letzten Sommer auch die Leistung des Verbandsspielausschusses.