Tura-Geschäfts­führer Alex Hartung sorgt mit einem ­Video für Aufmerksamkeit. (Ekkehard Lentz)

„Liebes Coronavirus, hier ist Tura Bremen. Nimm’s nicht persönlich... aber langsam nervst Du.“ Mit diesem Wortlaut beginnt ein vermeintliches Telefongespräch, das im Mittelpunkt eines Videos steht, das der Bremer Sportverein auf dem von Geschäftsführer Alex Hartung neu geschaffenen Youtube-­Kanal veröffentlicht hat. Das Video ist nur 71 Sekunden lang. Unterlegt ist der Text mit Bildern von Turas Sportanlage. Sie zeigen das Vereinsheim, die Außenanlagen oder den Fitnessbereich – und vor allem zeigen sie eines: den Stillstand des Sportbetriebs bei Tura. Stillleben sozusagen.

„Wir haben genug von Dir“, heißt es in der Ansprache an das Coronavirus. „Seit Monaten steht hier alles still. Keiner macht Sport, soziale Kontakte sind eingeschränkt. Der Spaß fehlt, die Gesundheit leidet, der Sport leidet – auch bei uns im so wichtigen Breitensport.“ Hartung selbst hat diesen Text eingesprochen. Und der Geschäftsführer dürfte damit der Masse der Mitglieder aus der Seele sprechen. Seine Botschaft: „Wir machen weiter!“

Da das Virus hartnäckiger sei als gedacht, sagt Alex Hartung in diesem Video, sei man bereit, Kompromisse einzugehen. „Wir stellen unsere Angebote um, sodass wir uns nicht in die Quere kommen“, teilt der Tura-Geschäftsführer dem Coronavirus mit. „Wir lassen uns nicht aufhalten, nicht von Dir“, ergänzt er und verweist abschließend auf die Homepage des Vereins: „Schau Dir ruhig mal an, was für Angebote entstanden sind, nur weil es Dich gibt.“ Fazit: Die Tura-Sportgemeinde bleibt auch in diesen Zeiten positiv und schaut mit einem Augenzwinkern in die Zukunft.

Weitere Informationen und auch den Link zum Video finden Sie unter www.tura-bremen.de.