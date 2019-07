Erstes Training im Nationaltrikot: Werders 200-Meter-Sprinter Fabian Linne fliegt an diesem Montag zur U20-Europameisterschaft nach Schweden. (Frank Koch)

Bremen. Der Paketbote war da. Endlich. Mehrere Tage hatte Fabian Linne sehnsüchtig auf diese Sendung gewartet. Darin enthalten: das offizielle Outfit der Deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft für die vom 18. bis zum 21. Juli im schwedischen Boras anstehende U 20-Europameisterschaft. Der Werderaner Linne ist Teil dieser Nationalmannschaft. Zum ersten Mal wird der 18-jährige Sprinter die deutschen Farben auf europäischer Ebene repräsentieren, „die EM ist für mich der bisherige Höhepunkt in meiner Laufbahn“, sagt er.

Das heiß ersehnte Paket des DLV wurde also auch schnell geöffnet. Der verabredete Termin mit der Presse? Er musste warten. Zwei T-Shirts, ein Polo-Shirt, ein Trainingsanzug, dazu Regenjacke und -hose, natürlich die Wettkampfausrüstung und darüber hinaus ein Koffer, ein Rucksack und eine Schultertasche – das Paket förderte so einiges zu Tage. Und die Anprobe verlief dann auch erfolgreich, die Klamotten passen. Was die Vorfreude bei Fabian Linne noch einmal gesteigert hat. Die Aufregung, sagt er, hält sich in Grenzen. Er ist einfach nur gespannt auf das, was ihn in Schweden erwartet. Und er ist hochmotiviert, sich auf dieser Bühne von seiner besten Seite zu zeigen.

In den vergangenen Tage hat es Fabian Linne etwas ruhiger angehen lassen. Am Donnerstag stand in Bremen seine letzte Trainingseinheit an, dabei wurde noch mal an der Startblockeinstellung getüftelt. Und zu Trainingszwecken ist er am Freitag nochmal bei einem Sportfest in Delmenhorst über 100 und 200 Meter gestartet, die Zeit, sagt er, war ihm dabei nicht wichtig, „es ging um das Wettkampffeeling“. Am Wochenende schließlich war Entspannung angesagt, vor der Abreise an diesem Montag gönnte sich Linne zwei freie Tage.

Nun geht‘s also los Richtung Schweden. Über Hamburg und Frankfurt wird der DLV-Tross gegen Mittag in Göteborg landen und von dort mit dem Bus nach Boras ins Teamhotel fahren. Drei volle Tage hat Fabian Linne dann Zeit, sich an die Gegebenheiten vor Ort und an die Sportstätte zu gewöhnen. Am Freitag wird es dann zum ersten Mal ernst für den Deutschen Vizemeister der U 23 über 200 Meter. Dann nämlich steht für den Werderaner der Vorlauf auf seiner Paradestrecke an. „Bei einem solchen Wettkampf“, sagt Linne, „kann man ja noch mal schneller laufen als bisher“.

Bisher, das heißt konkret 21,04 Sekunden. Das ist Linnes Bestzeit, aufgestellt im Juni beim Pfingstsportfest in Zeven. Und mit dieser Zeit ist er aktuell der drittschnellste deutsche Sprinter in der Altersklasse bis 20 Jahre. Etwas schneller unterwegs waren bisher nur die ebenfalls für diese EM nominierten Mitstreiter Elias Goer (Sprintteam Wetzlar) und Alexander Czysch (VfB Stuttgart). Der Vorlauf und das am Sonnabend am späten Vormittag anstehende Halbfinale sollen für Fabian Linne nur Durchgangsstationen auf dem Weg ins Finale sein, das dann am Abend um 18.35 Uhr gestartet wird. „Ich will in dieses Finale“, sagt der Werder-Sprinter. Und er sagt auch: „Ich bin guter Hoffnung, das am Ende die 20 vor dem Komma steht.“

Linne strebt also eine neue Bestzeit an. Und wenn ihm dies gelingt, ist für ihn im angepeilten Endlauf auch eine gute Platzierung drin. Die Zeitabstände der Konkurrenten untereinander, auch der europäischen, sind nämlich ziemlich gering, „das sind nur Hundertstel“, sagt Linne, der aktuell europaweit als neuntschnellster Läufer in den Listen steht. „Da kann an einem guten Tag vieles passieren.“

Viel passieren könnte auch tags darauf. Sogar richtig viel. Denn am abschließenden Sonntag steht noch der Start der 4x100-Meter-Staffel auf dem Wettkampfplan, eine Staffel, die der DLV selbst im Kampf um Gold als sehr aussichtsreich betrachtet. Linne war im Vorfeld dieser Europameisterschaft stets ein fester Bestandteil dieser Staffel. Und er gehörte auch zum Aufgebot, das Anfang Juni in Jena die Stadionrunde in 39,20 Sekunden umkurvt und die Qualifikationsnorm für Boras (40,75 Sekunden) deutlich unterboten hat.

Die Zeit von Jena ist die drittschnellste Zeit, die jemals von einer deutschen U 20-Staffel gelaufen wurde. Deshalb verwunderte es zunächst, dass bei der offiziellen Nominierung der 4x100 mit Fabian Linne und Elias Goer zwei vermeintliche Stammkräfte nicht auf der DLV-Liste standen, beide aber parallel an einem Staffel-Workshop in Frankfurt unter der Leitung von Bundestrainer David Corell teilgenommen haben. Die Nominierung, erläuterte Fabian Linne später, sei aus taktischen Gründen so erfolgt. Den Vorlauf der Staffel am Sonntagmittag wird eine andere Besetzung angehen, Linne und Goer, die dann im Idealfall über 200 Meter bereits dreimal im Einsatz waren, werden geschont.

Geschont für den Endlauf, der am Sonntag um 17 Uhr gestartet wird. Fabian Linne geht fest davon aus, als zweiter Läufer auf die Strecke zu gehen. Startläufer wird Lucas Ansah-Peprah vom Hamburger SV sein, dann folgen Linne, Goer und Simon Wulff (Dresdner SC). „So haben wir es einstudiert und die Wechsel geübt“, sagt Fabian Linne. Und er sagt auch: „Wir haben gezeigt, dass wir gute Leistungen auf die Bahn bringen und sind auf jeden Fall ein Medaillenkandidat!“

Zur Sache

85 Nachwuchsathleten nominiert

Mit einem großen Team startet der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) bei der vom 18. bis zum 21. Juli in Boras/Schweden stattfindenden U20-Europameisterschaft. Gleich 85 Nachwuchsathleten werden dort die deutschen Farben vertreten, darunter auch der Sprinter Fabian Linne vom SV Werder Bremen. Für die meisten Talente geht es darum, Erfahrung zu sammeln. Einige DLV-Athleten finden sich aber auch in den europäischen Bestenlisten ihrer Disziplin weit vorne, sodass sie durchaus mit Medaillen- und Titelchancen antreten. Dazu gehören unter anderen Leni Freyja Wildgrube (SC Potsdam), die Jugend-Olympiasiegerin im Stabhochsprung, die Zehnkämpfer Leo Neugebauer (LG Leinfeld) und Malik Diakite (Hannover), Kugelstoßer Timo Northoff (TV Wattenscheid) oder die 3000-Meter-Hindernisläuferinnen Josina Papenfuß (TSG Westerstede) und Paula Schneiders (LAZ Mönchengladbach).