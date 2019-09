Ausdrucksstark und erfolgreich bei der EM: Lisa Welik und Michael Seeger Suarez vom ERB Bremen. (Raniero Corbelletti)

Das Bremer Rollkunstlauf-Paar Lisa Welik und Michael Seeger Suarez musste am späten Montagabend bei seinem Europameisterschafts-Debüt in Harsefeld lange zittern, bis er perfekt war, der Überraschungserfolg: Um 22.30 Uhr hielten die 15-jährigen Sportler vom Eis- und Rollsportverein Bürgerweide Bremen (ERBB) ihre erste EM-Medaille in den Händen – und sie war gleich aus Silber.

„Damit hatte niemand von uns gerechnet, eigentlich sind wir ohne Erwartungen an den Start gegangen“, sagt Trainerin Viktoria Nickel, die Welik und Seeger Suarez gemeinsam mit ihrem Mann, Andreas Nickel, trainiert. Eine kleine Chance, gibt sie zu, hatten sie sich dennoch ausgerechnet – und fuhren in der Nacht tatsächlich mit Edelmetall im Gepäck zurück nach Bremen. Das ERBB-Paar musste sich nur Jacopo Libanore und Chiara de Luca geschlagen geben. Die liefen der Konkurrenz in beiden Disziplinen – dem Pflichttanz und der Kür – in der Wertung davon.

Die drei Paare, gegen die die Bremer antreten mussten, kommen jeweils aus Italien und gehören zu den weltweit besten Sportlern im Rollkunstlaufen. „Die Anspannung war deshalb natürlich hoch“, sagt Nickel. Die EM-Debütanten, inzwischen mehrfache deutsche Meister bei den Schülern und zuletzt bei der Jugend, haben national keine Konkurrenz. Bei der EM trafen sie nun also erstmals auf Sportler ähnlicher Stärke.

Nach der ersten Runde am Sonnabend, dem Pflichttanz mit einem Walzer und einem Marsch, hatte das Paar noch auf dem dritten Platz gelegen. Beim letzten Training vor der Kür, sagt Nickel, habe noch nichts nach Silber ausgesehen. „Das Training lief alles andere als gut.“ Doch das, was im Training noch schief gegangen war, klappte im Wettkampf wie von selbst. In der Kür, ihrer stärkeren Disziplin, landeten die Bremer auf dem zweiten Platz. Zum Thema Titanic und Liedern wie „My Heart Will Go On“ von Celin Dion brachten sie die Emotionen auf die Fläche, zeigten saubere Hebefiguren und gleichmäßige Schrittpassagen. Doch dass es am Ende tatsächlich für Silber reichen sollte, wussten die Bremer zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ein italienisches Paar musste noch laufen – doch das schwächelte bei einer Hebefigur und stürzte.

Den Silberrang habe sich das Paar durch hartes Training und gute Teamarbeit verdient, sagt Nickel. Welik und Seeger Suarez trainieren seit sieben Jahren zusammen – also beinahe ihr halbes Leben. Der Überraschungserfolg soll die beiden nun motivieren, weiter an sich zu arbeiten, sagt Nickel. Bald werden die beiden 16, in der kommenden Saison steigen sie deshalb in die Junioren-Klasse auf. Das nächste Ziel ist kein geringeres als die WM im Oktober 2020 in Paraguay. Dafür müssen sich die beiden in der kommenden Saison nicht nur qualifizieren, sondern auch „noch mal richtig Gas geben“, sagt Nickel. Doch bis es soweit ist, gehen Welik und Seeger Suarez erst einmal einzeln an den Start: Beim Europa-Cup vom 25. bis 28. September wollen sie in Italien der Konkurrenz im Solotanz davonlaufen.