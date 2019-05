Scheitern ist für den Bremer SV keine Option. Andernfalls steigt Heide als zweites Team aus der Dreier-Gruppe in die Regionalliga auf. (Frank Thomas Koch)

Es soll einfach nicht sein! Zum fünften Mal scheitert der BSV in der Relegation, Altona und Heide steigen auf. Die Spieler kauern auf dem Boden, riesige Enttäuschung. Das 1:1-Unentschieden reicht dem Bremer SV nicht zum Aufstieg in die Regionalliga. Mehr als 3000 Zuschauer sahen das Spiel in Heide. Unser Liveticker zum Nachlesen.

