Das Stadion am Panzenberg ist schon vor dem Anpfiff gut gefüllt. (Mario Nagel)

Es ist das Spitzenduell in der Bremen-Liga: Im Stadion am Panzenberg trifft der Zweitplatzierte Bremer SV auf den Spitzenreiter FC Oberneuland. Zwei Punkte trennen die Teams derzeit voneinander. Das Motto für das Spiel am Karfreitag lautet: Fußball pur! Obwohl die Verantwortlichen mit 1200 Zuschauern rechnen, wird auf ein großes Rahmenprogramm verzichtet. Zeitgleich finden keine weiteren Spiele statt. Die Besucher dürfen sich auf Bier, Bratwurst, Butterkuchen und Kaffee freuen.

