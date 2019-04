Das Spiel musste aufgrund der hohen Zuschaueraufkommens verspätet angepfiffen werden. (Christina Klinghagen)

Es ist das Spitzenduell in der Bremen-Liga: Im Stadion am Panzenberg trifft der Zweitplatzierte Bremer SV auf den Spitzenreiter FC Oberneuland. Das Motto für das Spiel lautet: Fußball pur! Wir berichten von der Partie in unserem Liveticker. Sollten Sie diesen nicht aufrufen können, klicken Sie bitte hier.