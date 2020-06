Nicht nur Pappkameraden: Anders als bei den Osloer Impossible Games vor wenigen Tagen könnte es demnächst in Niedersachsen und Bremen wieder Amateursport mit Zuschauern geben. (Vegard Wivestad Grøtt)

Es ist, natürlich, nicht der Durchbruch. Es darf aber am Nachrichtentag der Verlängerung für das Großveranstaltungs-Verbot wohl als kleine gute Nachricht für den Amateursport durchgehen. Demnächst könnten in Bremen bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel wieder Zuschauer erlaubt sein, wenigstens unter Auflagen. „Mein Haus arbeitet an einer Vorlage für die Senatssitzung am kommenden Dienstag, wir werden das sicherlich im Senat intensiv erörtern“, hat Sportsenatorin Anja Stahmann auf eine entsprechende Nachfrage geantwortet.

In Niedersachsen sollen nach einem Beschluss der Landesregierung ab dem 22. Juni Zuschauer bei Amateursport-Veranstaltungen wieder erlaubt sein, wenn ein Abstand von anderthalb Metern von Personen, die nicht aus einem Haushalt kommen, gewahrt werden kann. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sind weiterhin verboten. „Aus meiner Sicht steht einem nächsten Öffnungsschritt noch im Juni derzeit nichts entgegen“, sagt Anja Stahmann (Grüne).

Die eingefangenen Reaktionen in der Bremer Sportszene klingen nach Freude und Erleichterung, auch wenn das Bild von spontanen Luftstprüngen in die Irre führen würde. Andreas Vroom, der Präsident des Landessportbundes Bremen (LSB), sieht in der sanften Lockerung der Zuschauerbeschränkung für Freiluft-Events, die er begrüße, „nicht das Schlüsselthema“. Das wäre für ihn eher der Wettkampf- und der Schulsport. Viele Wettkampfformate, vor allem in den Kontaktsportarten sind weiterhin nicht möglich. „Und dass Kinder keinen Schulsport haben, ist schwer zu ertragen“, sagt Vroom. Das Ertragen werde nicht eben leichter, wenn er sieht, wie bei den Spielen der Profifußballer wieder gehäuft gespuckt, umarmt und liebkost wird. Wie hoch da vergleichsweise ein Ansteckungsrisiko bei kickenden Kindern sei, frage er sich.

An diesem Wochenende werden in Bremen und umzu einige Sportwettkämpfe abgehalten. Ohne Zuschauer, was im Amateursport vor allem auch Eltern oder Betreuer betrifft. Philipp Mehrtens, Präsident des Bremer Leichtathletik-Verband (BLV), berichtet von den Fallstricken, die auf die Organisatoren lauern. Für das Sprinter-Meeting des SV Werder auf Platz 11 hatten sich für diesen Sonnabend auch etliche Athleten aus dem Umland oder auch von weiter weg angemeldet, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche. Problem: die Anreise. Die Sportler können dafür nicht einfach alle in zusammen in einen Bus verfrachtet werden, um nach Bremen zu kommen. Viele Eltern würden laut BLV-Chef einspringen, um die Kinder zum ersehnten Wettkampf zu bringen.

Zugucken und ihre Kinder anfeuern dürfen die Eltern dann nicht, obwohl auf Platz 11 genügend Platz wäre. Unter Einhaltung der Regel von zehn Quadratmetern pro Person könnten es am Sonnabend in Summe theoretisch 900 Leute sein, sagt Mehrtens. Die angedachte Lockerung wäre eine große Erleichterung für kommende Events. Sowohl der SV Werder als auch der TuS Komet Arsten würden demnächst noch mindestens eine Wettkampfveranstaltung planen.

Wie der Präsident der Bremer Leichtathleten hört auch der Präsident der Reiter mit Freude, was die Sportsenatorin ankündigt. „Wie auch immer die Auflagen ausfallen und in welchem Rahmen wir Zuschauer zulassen dürfen, würde ich das sehr begrüßen“, sagt Walter Kind. Er verweist für ein Beispiel auf ein geplantes Turnier des Hubertus-Reitvereins Anfang Juli. Ein Turnier, das auch als Sichtung für eine eventuelle Deutsche Meisterschaft später im Jahr gedacht sei. „Das wäre toll, wenn da nun auch die Besitzer der Pferde und vor allem Zuschauer dabeisein dürften“, sagt Kind.

Er vertritt eine der weitgehend kontaktfreien Sportarten. Ein Pferd, ein Reiter, eine Prüfung, dazu ein Betreuer – das sind primär die Zutaten für ein Spring- oder Dressurturnier. Derzeit gibt es in der Szene nur zuschauerfreie sogenannte Late-Entry-Turniere, für die man sich kurzfristig einschreiben kann. Weil sie zumeist auf einem Gelände in Privatbesitz stattfinden, dürfen sie 50 Teilnehmer haben, also zum Beispiel 25 Reiter und 25 Betreuer. Auch unter Einhaltung der Abstandsregeln wären auf den oft weitläufigen Arealen deutlich mehr Personen unterzubringen.

Von einer überarbeiteten Verordnung könnten auch nicht nur Einzel-Sportarten profitieren. Bremens Volleyball-Präsident Lars Thiemann sagt: „Damit steigen die Chancen, dass Beachvolleyball-Turniere durchgeführt werden können.“ Immerhin.

Zur Sache

Meisterschaft vor kleinem Publikum?

Werden die Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik die ersten in einer größeren Sportart, die vor Zuschauern ausgetragen werden? Der nationale Verband DLV darf nach einer behördlichen Genehmigung seine Titelkämpfe am 8. und 9. August in Braunschweig durchführen. Weil das Land Niedersachsen nun Zuschauer bei Amateur-Sportveranstaltungen unter Auflagen erlaubt, könnte es zumindest zu einem Mini-Publikum kommen. „Ich gehe davon aus, dass das demnächst besprochen wird“, sagte der Bremer Matthias Reick, Präsidiumsmitglied des DLV.