Mit dem Blumenthaler SV (hier mit Tim Pendzich, links) und dem FC Oberneuland (hier mit Tom Trebin) stehen sich die beiden Finalisten des Vorjahres diesmal schon in der Vorrunde gegenüber. (Christina Kuhaupt)

Holger Franz ist nicht nur Vizepräsident des Bremer Fußball-Verbandes, sondern auch Organisationsleiter des Lotto-Masters um den Sparkasse Bremen-Cup. Und er ist stolz auf diese Veranstaltung. Jetzt schon. Der große Budenzauber in der ÖVB-Arena findet ja erst an diesem Sonntag statt, ab 13 Uhr rollt der Ball. „Aber wir können einfach stolz darauf sein, dass wir ein solches Premium-Produkt nun zum 28. Mal ausrichten“, sagt der 49-Jährige.

Irgendwie hat er ja auch recht. Einen Großteil der Arbeit haben Franz und sein Team bereits erledigt. Was bisher zu tun war, ließe sich jetzt auch nicht mehr nachholen. Eine Veranstaltung dieser Größe erfordert nämlich einen großen Vorlauf. „Eigentlich starteten die Vorbereitungen bereits nach dem letzten Turnier“, sagt Holger Franz. Für ihn bedeutete das: Seit dem 1. Januar 2018 ist er kommissarisch im Amt, ein paar Wochen später gab es bereits die erste Besprechung zum Event am 30. Dezember. „Wir haben uns nach der Veranstaltung im letzten Jahr gefragt, was gut und weniger gut gelaufen ist“, erläutert der Orga-Chef.

Nach der Bestandsaufnahme hatten die sechs festen Mitarbeiter des BFV und die beteiligten Ehrenamtler ein paar Monate Zeit, sich ganz locker mit den Erkenntnissen auseinanderzusetzen. „Und ab dem Sommer ging‘s dann rund“, sagt Holger Franz. Mittlerweile existiert ein sogenanntes „Event-Manual“. In den vergangenen Monaten wurde es ergänzt und bei Bedarf verändert. Auf rund 70 Seiten ist nun haarklein festgelegt, was zu tun ist, bevor es am Sonntag losgehen kann.

Dort finden sich etwa ein Lageplan, der Zeitrahmen der Veranstaltung, Einzelheiten zum Aufbau des Spielfeldes und der benötigten Technik. Zudem regelt das Event-Manual das Drumherum des Hallenmasters. Also in welcher Form das Marketing zu betreiben ist, logistische Feinheiten, den Ablauf der Auslosung oder die Gestaltung des Programmheftes. „Da geht es dann natürlich auch immer um die Frage, wer in den einzelnen Punkten zuständig ist“, so Franz. Ihn hat besonders beeindruckt, welchen Raum die Logistik der Veranstaltung einnimmt: „Man kann sich gar nicht vorstellen, was für ein solches Turnier von A nach B transportiert werden muss.“

Die letzten Einzelheiten werden besprochen

Anfang dieses Monats haben sie sich alle nochmals vor Ort getroffen. In der ÖVB-Arena wurden die letzten Einzelheiten besprochen, die theoretischen Vorgaben des Turnier-Handbuches also auf die tatsächlichen Gegebenheiten der Halle übertragen. Dabei wurden auch die drei Neuerungen besprochen und mit einem Stellplatz versehen. Das gehört ja auch irgendwie zu dieser Veranstaltung: Das eigentliche Turnier setzt auf bewährte Strukturen.

Es findet in der großen Halle statt, seit Jahren mit acht Mannschaften, die in zwei Gruppen um den Titel streiten. Aber das Rahmenprogramm ändert sich immer mal wieder, in diesem Jahr gleich dreifach. Denn im Foyer wird es erstmals e-Football geben, mit jeweils einem Spieler der acht für das eigentliche Turnier qualifizierten Teams. Insofern ermitteln die Teilnehmer am 30. Dezember nicht nur die Hallenkönige, sondern auch die besten Spieler an der Konsole.

Zudem wird im Foyer eine Fotobox aufgestellt, das die Fotos direkt in die sozialen Netzwerke übermittelt werden. „Das ist für unsere jungen Gäste genau das Richtige“, sagt Holger Franz lächelnd. Er wird sich vermutlich etwas mehr begeistern für das Lattenschießen in der großen Halle. In der Pause nach der ersten Gruppenphase werden drei Spieler für ihren Verein um attraktive Preise antreten.

Die Finanzen müssen im Auge behalten werden

Bevor es so weit ist, müssen sie aber noch einmal richtig ran. Am Sonnabendmorgen beginnt der Aufbau, und dann wird es richtig ernst. Auch für Holger Franz, der allerdings einräumt: „Die Hauptarbeiten erledigen die festen Mitarbeiter um unseren BFV-Geschäftsführer Jens Dortmann.“ Der Vizepräsident muss dagegen die Finanzen im Auge behalten. „Wir werden sicher eine schwarze Null schreiben“, sagt Franz.

Für Großveranstaltungen wie das Hallenmasters hat der Bremer Fußball-Verband zwar extra die GmbH „Nordflanke“ gegründet. Sie ist jedoch nicht auf Gewinne ausgerichtet. „Unsere Sponsoreneinnahmen kommen eins zu eins der Veranstaltung und damit dem Amateurfußball zugute“, betont der Vizepräsident des Bremer Fußball-Verbandes.

Er möchte allerdings nicht verraten, in welchem finanziellen Rahmen sich die Veranstaltung bewegt. Man kann aber davon ausgehen, dass der Verband für die Hallenmiete, Ordnungsdienst und sonstige Ausgaben zwischen 30 000 und 40 000 Euro aufbringen muss. Eine ziemlich große Summe also – sie macht die umfangreichen Planungen wohl umso verständlicher.