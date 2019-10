Deutsche Eishockey-Liga DEL

Luca Gläser sorgt für die Erlösung

Frank Büter

Die Fischtown Pinguins mischen in der DEL weiter oben mit. Am zehnten Spieltag setzte sich das Team aus Bremerhaven in der heimischen Eisarena vor 4366 Zuschauern gegen Schwennigen mit 3:1 durch.