Sie liefern sich beim FC Oberneuland ein spannendes Duell um die Position des Stammtorhüters: der erfahrenere Hannes Frerichs (links/rechts) und der jüngere Jonas Horsch. (Christina Kuhaupt)

Für den FC Oberneuland ist es nicht weniger als das Spiel des Jahres. Zweimal hatte das Team von Trainer Kristian Arambasic in der Bremen-Liga den Kürzeren gegen den Bremer SV gezogen. Also tritt der frischgebackene Vizemeister FCO nun hoch motiviert zum dritten Duell gegen den frischgebackenen Titelträger BSV an – um am Sonnabend ab 10.30 Uhr den Lotto-Pokal zu gewinnen und neben der ersten Runde des DFB-Pokals etwas nicht minder Wichtiges zu erreichen: die Gewissheit, diesen Gegner wenigstens einmal schlagen zu können.

Denn eines steht wohl fest: Dass Oberneuland drei Jahre nach dem Wiederaufstieg eine starke Rolle in der Bremen-Liga spielt, über ein gutes Umfeld und ein noch besseres Stadion verfügt, ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere beschreibt die Konkurrenzsituation, und sie sieht angesichts der beiden Niederlagen gegen den Waller Rivalen deutlich schlechter aus. Da hilft es dem FCO momentan auch nicht, dass er gute Chancen besitzt, in ein, zwei Jahren selbst ein aussichtsreicher Bewerber für die Regionalliga zu sein. Der aktuelle Rivale hat gerade die Nase vorn.

„Es wäre echt wichtig zu wissen, dass wir gegen den BSV gewinnen können“, sagt Hannes Frerichs, und Jonas Horsch findet: „Die letzte Niederlage gegen sie war ein Tiefschlag, aber jetzt sind wir aus dem Loch raus und wollen den BSV unbedingt schlagen.“ Die beiden jungen Männer sind die Torhüter des FC Oberneuland. Zumindest einer von ihnen wird also eine ganz wichtige Rolle einnehmen im Finale des Lotto-Pokals. In einem so wichtigen Spiel kann ja eine ganze Menge schiefgehen für eine Fußballmannschaft, und trotzdem muss sie nicht zwingend verlieren. Ihr Torhüter sollte dagegen auf dem Posten sein – sonst ist der Misserfolg wohl programmiert.

Erfahrung geht vor Jugend – noch

„Du musst extrem von dir überzeugt sein“, sagt Kristian Arambasic. Noch weiß er nicht, wer das Tor hütet. Es gibt ja auch keinen Grund, sich frühzeitig festzulegen. Doch nach dem Verlauf dieser Saison dürfte seine Wahl auf Hannes Frerichs fallen; der Trainer selbst beziffert dessen Chancen mit „70:30“. Warum? „Er hat etwas mehr Erfahrung und gewisse Situationen bereits erlebt“, sagt Arambasic. Die mentale Stärke. Der 24-jährige Hannes Frerichs hat sie, Jonas Horsch (20) kann sie noch gar nicht besitzen – dafür ist er einfach zu jung. „Aber er hat sich mental auch entwickelt“, betont der Trainer.

Rückblende: In der vergangenen Saison hatte sich Jonas Horsch noch mit Marco Behrens um den Posten des Stammkeepers duelliert. Einen klaren Sieger gab es nicht, am Ende teilten sich das Talent und der Routinier die Einsätze auf – auch weil keiner voll überzeugte. Im Sommer beendete Behrens seine Karriere, und in Hannes Frerichs kam ein neuer Keeper. Er hatte seine Jugend beim SV Werder verbracht und dann Erfahrungen bei Preußen Münster und dem SV Meppen gesammelt. Der Blumenthaler SV und der FC Hagen/Uthlede waren weitere Stationen.

„Für mich war das ein richtiger Konkurrenzkampf“, erinnert sich Jonas Horsch, und ja: „Unser Verhältnis war am Anfang eher schwierig.“ Der neue Kollege kam ja auch ganz anders rüber als sein vergleichsweise reifer Vorgänger, viel ambitionierter. „Ich weiß, was ich kann und gebe immer Vollgas“, sagt Hannes Frerichs. Normalerweise würde er rund ein halbes Jahr benötigen in einem neuen Verein. „Aber beim FCO bin ich schnell reingekommen.“ Aus dem eigentlich angedachten Konkurrenzkampf wurde deshalb nichts.

Jonas Horsch bekam seine Einsätze, man könnte sagen: monatlich. Aber weil den jungen Schlussmann auch immer wieder kleinere Verletzungen zurückwarfen, kam er am Ende auf ganze sechs Spiele in Liga und Pokal – Hannes Frerichs lieferte dagegen sofort gute Leistungen und brachte es auf knapp 30 Partien. „Sie haben beide ihren Job gemacht“, sagt Kristian Arambasic. Er erwartet einen „offenen Zweikampf“ in der kommenden Spielzeit.

Frerichs wahrscheinlich im Tor

Aber an diesem Sonnabend, da hat Frerichs eben noch einen Vorteil, und sollte nichts Unvorhergesehenes passieren, wird er gegen den Bremer SV im Tor stehen. Dabei sagt Arambasic, dass Jonas Horsch der technisch bessere Torhüter ist: „Er liegt durch seine Ausbildung vorn.“ Schließlich wurde Jonas Horsch viele Jahre von seinem Vater Thomas Horsch trainiert – und der ist nicht nur Assistent von Florian Kohfeldt in Werders Profimannschaft, sondern agierte bereits als Torwarttrainer in diversen DFB-Teams. „Er hat einen großen Anteil“, sagt der Sohn über seinen bekannten Lehrmeister.

Jonas Horsch lässt keinen Zweifel daran, dass er „immer spielen“ will, auch im Finale des Lotto-Pokals. Er weiß aber auch, dass ihm die Zukunft gehört, und so nimmt er seine Rolle an: „Die elf auf dem Platz müssen reinhauen, und wir geben von außen alles.“ Und Hannes Frerichs macht derweil, was sein Trainer von ihm erwartet. Er verkörpert Selbstbewusstsein: „Ich verlasse mich auf meine Stärken und habe vor nichts Angst.“ Das sieht Kristian Arambasic ganz ähnlich: „Vor Hannes Frerichs hat man Angst, denn auf dem Platz ist er ein bisschen durchgeknallt.“

Zur Sache

Ohne Auto zum Pokalfinale

In den vergangenen Jahren wollten stets rund 2000 Zuschauer das Pokalfinale der Männer im Stadion Obervieland sehen. Vor dem Duell des FC Oberneuland und des Bremer SV an diesem Sonnabend (10.30 Uhr) werden wohl nicht wenige von der Frage begleitet: Wie komme ich da eigentlich hin?

Die Antwort fällt angesichts der Parksituation recht leicht: mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Bremer Fußball-Verband (BFV) weist jedenfalls nachdrücklich darauf hin, dass weder am Stadion noch im benachbarten Wohngebiet Parkplätze zur Verfügung stehen. Wer auf sein Auto nicht verzichten möchte, kann das Park & Ride am Sielhof nutzen. „Von dort sind es mit der Linie 4 ziemlich genau sieben Minuten bis zur Endhaltestelle in Arsten“, sagt BFV-Pressereferent Oliver Baumgart.