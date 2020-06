Als das Leben, und auch das Studentenleben, noch nichts ahnen konnte von Corona, hatte sich Niklas Dellke für ein Auslandssemester entschieden. Für einen Winter in Ungarn. Weil er nicht nur ein BWL-Student, sondern auch ein Triathlet ist, suchte er vor Ort nach Trainingsmöglichkeiten. Einzige Möglichkeit fürs Schwimmtraining: morgens, von 5.45 Uhr bis 7.30 Uhr. Bedeutete, dass er dazu jeweils gegen vier Uhr aufstehen musste, weit vor der Sonne. Was der Student halt so macht – das würde sich für eine verallgemeinernde Kommentierung eher nicht so eignen.

So sehr, wie Triathlon als Trendsport gilt, der coole Bilder produziert und nicht zuletzt durch die deutschen Ironman-Triumphe Hinwendung erfährt, so oft bekommen Triathleten auch zu hören, dass das bekloppt sei, was sie da machen würden. Morgens um vier zum Schwimmtraining. Hallo! Niklas Dellke schätzt, dass er im Schnitt elf, zwölf Stunden pro Woche trainiert. Er spricht da nicht von sich als einer Ausnahme, auch andere Teammitglieder von den Bremer Triathlöwen machen das. Teamkollege Daniel Klosa sagt, er sei derzeit so bei circa 15 Stunden.

Die Triathlöwen. Sie sind im engeren Wortsinn natürlich nicht bekloppt, so wenig wie sie Profis sind. Sie sind ambitionierte Amateursportler. Sie studieren zumeist und sind in ihrem Sport in der vergangenen Saison in die zweite Bundesliga aufgestiegen. In dieser Saison wollten sie zeigen, dass sie gut genug sind für dieses Fortgeschrittenen-Niveau, ehe die Pandemie auch ihren Sport torpedierte. Also machten sie bei etwas mit, was auch sie selbst in der Nachbetrachtung für ein wenig bekloppt halten. Acht Sonntage hintereinander traten sie zum Online-Wettkampf Zwift Tri Series an, bei dem die Athleten auf ihren heimischen Radrollen ein virtuelles Rennen fahren, das sie auf einem Monitor vor sich sehen. Die drei besten pro Team wurden jeweils gewertet, jedes Team durfte jeweils ein Rennergebnis streichen. Die Bremen kamen in dem Feld der 35 Mannschaften aus der ersten, zweiten oder dritten Liga am Ende auf einen sehr respektablen achten Rang. Im Finale, in dem es über knapp 40 Kilometer und rund 900 Höhenmeter ging, schafften sie sogar ihre beste Einzelplatzierung. Sie brachten mit Justus Rehkugler (Platz 13), Marcus Kohlhase (16.) und Julian Schröder (22.) drei Fahrer unter die Top 25 und wurden Dritte hinter den Teams aus Köln und Hannover.

Und sagten, als sie sich am Tag danach trafen, dass es nun auch mal gut sei. Zwei Monate lang jeden Sonntagmorgen um 10 ein Rennen. Statt auszuschlafen und einem Sonntagsbrunch entgegenzuchillen: „haben wir uns regelmäßig abgeschossen“, sagt Niklas Dellke. Bei den oft kurzen Strecken mit heftigen Profilkurven fiel ein gemütliches Einrollen flach, es ging sofort mit voller Kraft in die Pedalen, Puls und Laktat schossen hoch. „Und den Rest vom Sonntag“, sagt Daniel Klosa, „hat man dann matt auf der Couch verbracht statt bei dem schönen Wetter rauszugehen.“ Wer A sagt zum Leben eines Traithleten...

Die Rennserie als eintönige Abfolge von Qual, Entbehrung und Verzicht darzustellen, wäre allerdings zu einseitig betrachtet. Nicht nur, weil die Serie viel besser angekommen ist als gedacht. Mit höchstens zehn Teams hatte man anfangs gerechnet, 35 hatten am Ende mitgemacht. Für die Triathlöwen zählte sie zu einer Art Lehrjahr. Sie sind neu in der zweiten Liga, Leute wie Niklas Dellke und Daniel Klosa, ehemalige beziehungsweise noch parallel aktive Schwimmer, sind erst seit anderthalb Jahren Triathleten. Als Team sind die Bremer noch fast auf dem Status von Auszubildenden. Als Team sind sie auch durch die Serie noch einmal besser zusammengewachsen. Sie hätten als Team gut funktioniert, sie seien ohnehin nicht die mit dem einen überragenden Mann und den anderen dazu. Sie wären, schätzen sie, sogar noch weiter vorn gewesen als auf Rang acht, wenn nicht die drei besten, sondern wie in der Bundesliga die vier besten pro Team gewertet worden wären.

Ungeplant und in gewisser Weise hat ihnen Corona auch einen guten Dienst erwiesen. „Wir haben jetzt ein Jahr mehr Zeit, uns auf eine Zweitliga-Saison vorzubereiten“, sagt Justus Rehkugler, der sein VWL-Studium in Madrid bestreitet und den man als Teamkoordinator bezeichnen könnte, wenn die Triathlöwen so etwas hätten.

Zumindest hat Rehkugler, der schon länger dabei ist, einen großen Anteil daran, dass ein zweitligataugliches Bremer Triathlonteam entstanden ist. Jahrelang sei man in der dritten Liga herumgekrebst, sagt er und erzählt davon, wie er über einschlägige Online-Plattformen wie Strava oder Instagram geeignete Kandidaten gesucht habe. Er suchte vor allem gute Schwimmer. In der Triathlonszene heißt es, dass Defizite im Laufen und Radfahren schneller und einfacher aufzuholen seien als jene im Schwimmen. Rehkugler fand Dellke und Klosa, auch Fabian Günther, einer der besten Schwimmer der TSG Huching/Blumenthal, ist jetzt dabei. Und einen Neuen hätten sie ebenfalls schon im Visier, sagen sie, und wollen den Namen lieber nicht sagen. Nur soviel: Ist auch ein Schwimmer.

Die Zwift-Serie sei eine gute Standortbestimmung gewesen, sagt Niklas Dellke. Und auch eine gute Vorbereitung für zwei zuletzt von der Deutschen Triathlon Union (DTU) beschlossenen Wettkämpfe. Am 28. Juni soll es ein Rennen auf der Zwift-Plattform geben. Ein paar Wochen später, am 2. August, will der Verband einen virtuellen Swim & Run-Wettbewerb abhalten. Dabei soll, um die Ergebnisse vergleichbar zu machen, jeweils auf der Bahn 750 Meter geschwommen beziehungsweise 5000 Meter gelaufen werden. Dazu plant die DTU für den Spätsommer oder Frühherbst noch Bundesliga-Rennen, ohne dass damit Auf- oder Abstiege verbunden wären. Sie müssen etwas leisten, sie müssen aber nicht liefern. Wettkämpfe ohne Wettkampfdruck würden dem noch eher unerfahrenen Team sehr helfen, sagt Justus Rehkugler.

Dass es Jux-Wettkämpfe werden, braucht man nicht zu denken. Die Motivation ist hoch, sie zielt nicht nur auf ein gegnerisches, sondern schon aufs eigene Team. Zum Beispiel ist Justus Rehkugler der bessere Läufer, Daniel Klosa der bessere Schwimmer. Sie haben jetzt um ein Trikot gewettet, wer in der Kombination vorn liegt. Niklas Dellke grinst und sagt: „Da gibt's schon ein paar Nadelstiche.“